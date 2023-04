Corso per organizzazioni eventi, Formazione UNINT gratuita

Se il vostro sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo, allora il nuovo corso di organizzazioni eventi fa proprio al caso vostro. Grazie a UNINT (Alta Formazione Università degli Studi Internazionali) è stato infatti indetto un corso gratuito rivolto a disoccupati e inoccupati interessati a partecipare a questo interessante percorso formativo. La qualifica rilasciata sarà quella di Tecnico dell’organizzazione e promozione di eventi nel settore audiovisivo. Vediamo come candidarsi.

Corso organizzazioni eventi UNINT

Cosa si intende per organizzatore di eventi? La formazione lanciata da UNINT offrirà le conoscenze teoriche e pratiche atte a svolgere i seguenti compiti nel campo degli spettacoli culturali:

ideazione;

preparazione;

gestione;

promozione;

verifica.

Il campo lavorativo è quello del settore audiovisivi (cinema, tv e nuovi media come le piattaforme streaming). I professionisti quindi potranno ideare nuovi contenuti audiovisivi in collaborazione con produzioni nazionali. Potranno inoltre lavorare a stretto contatto con aziende che operano nel mondo dello spettacolo per preparare e gestire nuovi contenuti.

Tali risorse si occuperanno inoltre della promozione dei prodotti audiovisivi, gestendo il piano marketing che la produzione intende avviare per pubblicizzare la propria opera. Si tratta quindi di una ghiotta occasione che tutti coloro in cerca di lavoro non possono lasciarsi scappare.

UNINT è un istituto privato di istruzione universitaria fondato a Roma nel 1996. Attualmente ha tre facoltà:

Economia;

Interpretariato e traduzione;

Scienze della politica e delle dinamiche psico-sociali.

La formazione è assolutamente gratuita e si svolgerà nella sede a Roma. Gli studenti riceveranno inoltre un’indennità giornaliera di 10 euro. Il corso per organizzazioni eventi avrà la durata di 160 ore e prevede ulteriori 6 ore di masterclass, le quali riguarderanno uscite didattiche e formazione teorico pratica.

Requisiti e come candidarsi

Se siete in cerca di lavoro, il corso per organizzazioni eventi è sicuramente un’ottima occasione per acquisire nuove conoscenze ed entrare in possesso di uno specifico attestato professionale. Ricordiamo inoltre che ad aprile sono attivi diversi concorsi ai quali è possibile partecipare iscrivendosi entro la data di scadenza. Come fare invece per partecipare al corso gratuito di UNINT? Per quanto riguarda i requisiti, i candidati devono essere disoccupati o inoccupati. Ecco gli altri requisiti richiesti:

età maggiorenne;

iscrizione al Centro per l’Impiego;

conoscenza della lingua inglese di livello A2

Devono inoltre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola superiore, laurea triennale in discipline umanistiche, giuridiche o economiche, Dams. Per partecipare al corso occorre inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected]. Sul portale ufficiale UNINT è possibile reperire tutte le informazioni in merito alla formazione di studio. Il termine di iscrizione è fissato per il 21 aprile.