Corso gratuito storyboard artist, lezioni online per lavorare nel mondo del cinema

Amanti della scrittura, del disegno e della tecnologia informatica unitevi. C’è il corso gratuito di storyboard artist, una figura fatta apposta per voi, se davvero avete queste passioni e sognate di lavorare nel mondo dell’intrattenimento audiovisivo. Cinema, serie tv, spot pubblicitari, i settori in cui potrete trovare occupazione sono molteplici. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come partecipare.

Corso gratuito storyboard artist, di cosa si tratta?

Cosa sono gli storyboard? I veri appassionati di cinema forse sapranno che con questo termine si intende la trascrizione in immagini di una sceneggiatura. Per certi versi è molto simile a un fumetto, anche se solitamente al posto dei balloon (che comprendono i dialoghi), vengono aggiunte delle didascalie. Lo storyboard artist quindi è una figura che lavora a stretto contatto con il regista per trasformare in immagini quelle che sono le sue idee in merito alle riprese. Insomma, se avete il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e lavorare sulle opere audiovisive, questa è senza dubbio una grande occasione.

Il corso gratuito è organizzato dall’ente di formazione Talentform e si avvale del programma Artweaver per le sue lezioni.

Coloro che seguiranno il corso, quindi, dovranno utilizzare un software che permetterà loro di trasformare in immagini la trama che regista o sceneggiatore affideranno loro. Ecco nel dettaglio gli argomenti trattati nelle lezioni:

Gli strumenti necessari per lo storyboard;

La comunicazione pubblicitaria;

Lo storytelling;

Il disegno accademico;

Lo Storyboard;

Artweaver;

La struttura narrativa;

Il racconto per immagini in sequenza;

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Diritti e doveri dei lavoratori.

Requisiti e come presentare domanda di ammissione

I candidati devono essere disoccupati o inoccupati ed essere iscritti al Centro per l’Impiego.

Si tratta quindi di un’occasione pensata proprio per coloro che sono in cerca di lavoro. A tal proposito, sempre pero inoccupati, segnaliamo il corso organizzato da UNINT . Tornando alla figura di storyboard artist qui trattata, precisiamo che i posti disponibili sono 14. Inoltre, candidati devono essere in possesso di un computer (Mac o PC) dotato di webcam, o in alternativa un tablet con in dotazione microfono e webcam. Dovranno inoltre avere una connessione internet veloce. Le lezioni infatti si svolgeranno, quindi sarà necessario essere in possesso dei device appena citati per seguirle.

Il corso gratuito inizierà il 25 maggio e terminerà il 13 luglio. Comprende 248 ore totali, le quali si svolgeranno dalle 9 alle 13, e dalle 14 alle 18. Al termine delle lezioni verrà rilasciato un attestato per tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni previste. Per iscriversi basta andare sulla pagina ufficiale di Talentform e cliccare sulla voce Invia Candidatura.