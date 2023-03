Concorso Regione Campania, alla ricerca di 5mila ragazzi da assumere a tempo indeterminato

Maxi concorso della Regione Campania in arrivo. Si cercano un gran numero di risorse a cui verrà proposto, finalmente, un contratto stabile. Il problema dei concorsi disertati, che ormai non interessano più in particolare i giovani, si fa sentire: la pubblica amministrazione è in forte carenza di personale. Quello che c’è, è avanti con l’età e prima o poi dovrà essere sostituito. Difficile riuscirci, però, senza offrire condizioni di lavoro decenti. In passato, infatti, i concorsi pubblici proponevano in alcuni casi un tirocinio obbligatorio, in molti altri promettevano solo contratti a breve termine. Gli stipendi, poi? Decisamente non adeguati al costo della vita. In ottica di riportare l’interesse ai concorsi pubblici e di impiegare nuovo personale, le promesse stanno cambiando.

Quindi, largo ai giovani: il concorso della Regione Campania per questo 2023 mira all’assunzione di 5.000 risorse fresche con contratto a tempo tempo indeterminato. Il bando non è ancora stato pubblicato, ma intanto conosciamo già alcuni dettagli riguardo alla selezione.

Concorso Regione Campania: a chi è rivolto e quali sono i profili richiesti

Ecco cosa sapere per non farsi sfuggire questa opportunità.

Come anticipato poco fa, il maxi concorso della Regione Campania servirà a reclutare 5000 giovani. I selezionati andranno poi a lavorare nei Comuni, nelle aziende pubbliche e in altri uffici del settore pubblico sparsi sul territorio. Lo aveva anticipato nei mesi scorsi il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rivelando qualche dettaglio in più sulla selezione il cui bando è già approvato dalla Giunta regionale.

Questo concorso della Regione Campania replica uno già effettuato 4 anni fa e che ha portato all’assunzione di 5.000 risorse. La nuova selezione prevista per il 2023, quindi, porterebbe un totale di 10.000 risorse nel pubblico impiego a livello regionale.

Tutte con contratto stabile, un miraggio oggi come oggi. Il nuovo concorso arriva in seguito a un censimento sulla necessità di personale degli enti comunali e delle aziende pubbliche campane, in perenne necessità di risorse. Le 5.000 posizioni aperte sono quindi state calcolate al millimetro per rispondere a ogni esigenza.

Quali sono i profili cercati? Chi sono questi giovani da selezionare? In base alle anticipazioni di De Luca, saranno soprattutto impiegati generici.

Come funzionerà il concorso e quando arriverà il bando ufficiale

Il concorso della Regione Campania verrà gestito in modo diretto, senza intermediari come eventuali agenzie del lavoro. È inoltre prevista una procedura di selezione semplificata che tagli i costi e non tiri le cose troppo per le lunghe. Sappiamo infatti che il concorso prevede una sola prova scritta. A questa seguirà poi un periodo di formazione di 3 mesi e una prova orale conclusiva. I giovani che supereranno questi step verranno immediatamente assunti con contratto a tempo indeterminato. L’iter è quindi lungo 9 o 12 mesi. In ogni caso, è previsto che si concluda entro il 2023.

Quando verrà pubblicato il bando per questo maxi concorso della Regione Campania? Inizialmente atteso tra gennaio e febbraio 2023, non ve n’è ancora traccia. Pare che, però, possa vedere la luce durante l’estate. Perché tanto ritardo? Secondo alcuni l’amministrazione regionale attenda la chiusura di altri concorsi in atto prima di far partire quello nuovo. In ogni caso, quando disponibile verrà caricato sull’apposita pagina della Regione dedicata ai concorsi.

Occhi aperti: è un’opportunità da non sottovalutare.