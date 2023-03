Concorso personale ATA Accademia belle arti, ecco tutte le info

Al via nuove assunzioni in Veneto grazie al concorso per personale ATA indetto dall’Accademia delle belle arti di Verona. Si cercano figure da inserire come assistenti. Vediamo in sintesi cosa dice il bando e come presentare domanda.

Concorso personale ATA a Verona

Al via una nuova procedura volta alla formazione di graduatorie di merito al fine di assumere assistenti da inserire nell’Accademia delle belle arti con profilo di “Assistente” – Area II – CCNL AFAM vigente. Il concorso per personale ATA prevede assunzioni con contratto a tempo indeterminato. È possibile presentare la propria domanda di partecipazione entro le ore 10:30 dell’11 aprile 2023. Vediamo quali sono i requisiti da soddisfare per partecipare:

diploma di scuola secondaria superiore;

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore e non superiore al limite di età lavorativa;

godimento di diritti civili e politici;

idoneità fisica;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985, essere in regola verso gli obblighi di leva;

non essere stati licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti.

La selezione avverrà tramite valutazione dei titoli presentati e, successivamente, tramite due prove d’esame, una scritta e una orale. Nel bando si legge che, qualora ci fossero più di 30 candidati, sarà effettuata una prova preselettiva.

Come presentare domanda

Il concorso per personale ATA indetto dall’Accademia artistica veronese è un’occasione da non perdere. A tal proposito vi suggeriamo comunque di dare un’occhiata a tutti i concorsi ancora aperti in questo mese di marzo per prendere visione di ulteriori occasioni lavorative da non lasciarsi sfuggire.

L’Accademia delle belle arti di Verona è una delle più antiche al mondo, essendo stata fondata nel lontano 1764, e fa parte delle 5 accademie storiche del nostro paese. Oggi l’istituto veronese è inserito dal MIUR nel sistema pubblico, all’interno del comparto AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). Prevede due differenti percorsi di studi, uno triennale (diploma di primo livello) e l’altro con successivo biennio specialistico (diploma di secondo livello).

Come partecipare al concorso per personale ATA? I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione rilasciata tramite apposito modello e scaricabile sul portale dell’Accademia, e successivamente presentarla, corredata degli allegati richiesti, al seguente indirizzo mail: [email protected] L’invio deve essere effettuato tramite posta certificata (PEC). Nel bando è specificato che, a seconda delle esigenze dell’Accademia, la graduatoria potrà essere utilizzata anche per la copertura di posti vacanti con contratto a tempo determinato.