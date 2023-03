Concorso operatori socio sanitari, si cerca personale, ecco dove

Stavolta l’interessante proposta di lavoro ci arriva dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona IRCR di Macerata, nelle Marche. Indetto un nuovo concorso per operatori socio sanitari: coloro che sono in possesso della qualifica possono aspirare a un contratto a tempo indeterminato inquadrato con categoria B e posizione economica B1. Vediamo come partecipare.

Concorso operatori socio sanitari, come partecipare?

La domanda di partecipazione al concorso per operatori socio sanitari deve essere presentata entro le ore 14 del 21 aprile prossimo. L’esame consisterà in una prova teorico-pratica finalizzata a verificare le competenze del candidato in merito alle materie descritte nel bando. Per iscriversi al concorso sarà necessario collegarsi al portale di reclutamento inPA autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS, e versando 10 euro per la tassa concorsuale. La struttura ospedaliera IRCR di Macerata offre servizi alla persona, nello specifico servizi assistenziali e sanitari ad anziani non più autosufficienti.

La ricerca di personale OSS è ormai una missione perenne.

Si tratta infatti di un lavoro che ha visto una netta espansione negli ultimi decenni, e questo purtroppo anche per demeriti del sistema sanitario fortemente falcidiato, il quale chiede agli OSS di fare anche il lavoro di altre figure sanitarie. Spesse volte, infatti, veniamo a conoscenza di turni massacranti dovuti a carenza di personale. Si tratta di un lavoro senza dubbio complesso, sia a livello fisico che mentale.

Non dimentichiamo, poi, il boom che l’intero settore infermieristico ha avuto durante la prima pandemia, con una richiesta sempre maggiore di operatori, infermieri e medici per contrastare l’avanzata del virus negli ospedali, cosa che all’epoca mostrò tutte le carenze del nostro sistema sanitario. Insomma, gli operatori socio sanitari, così come tutte le altre figure che lavorano nel mondo della sanità, sono dei veri e propri angeli custodi, e la loro presenza nelle strutture ospedaliere è ormai fondamentale.

I requisiti da soddisfare

Sono molteplici i concorsi ancora disponibili in questo mese di marzo, ma se avete una qualifica da OSS e vivete nelle Marche, le prossime assunzioni dell’IRCR di Macerata saranno senza dubbio un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ma quali sono i requisiti da soddisfare? Eccoli elencati: