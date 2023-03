Concorso infermieri per più di 400 posti in Liguria, nuovo bando in arrivo

Uno dei lavori per cui non di rado si cercano candidati è quello dell’infermiere o operatore sanitario. Le strutture ospedaliere ma anche cliniche private, Rsa e ambulatori spesso aprono delle selezioni per infermieri per cui arrivano sempre moltissime domande. In Italia, infatti, la ricerca di queste figure non manca mai e i giovani aspiranti infermieri non sono mai abbastanza. Tra gli ultimi concorsi pubblici si segnala quello anticipato dall’Asl 1 della Liguria per 436 posti di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta, quindi, di un maxi bando perché mette a disposizione molti posti. Vediamo quali sono i requisiti necessari e cerchiamo di darvi le prime informazioni su questo bando, che non è ancora uscito ma dovrebbe vedere la luce a breve.

Concorso infermieri per 436 posti presso l’ASL 1 della Liguria, requisiti richiesti

Un nuovo concorso pubblico per 436 infermieri è previsto dall’ASL 1 della Liguria, si tratta di un bando unico per l’Area Ottimale 1 – “Riviera Ligure di Ponente” che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di infermieri.

Quindi, in attesa della, cerchiamo di capire qualisono necessari. Dei 406 posti a concorso, 120 si riferiscono all’Asl 1 di cui 36 riservati ai volontari delle Forze Armate, 240 posti sono riservati all’Asl 2 di cui 2 sono riservati ai volontari delle Forze Armate.

Altri posti saranno riservati al progetto Gaslini con sedi di assegnazione presso le strutture di pediatria dell’Asl 1 e altri 46 posti per lo stesso progetto ma riferiti all’ASl2. Anche in questo caso alcuni posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate. Al momento di inviare la domanda, i candidati possono anche dare tutte e quattro le preferenze. Per quanto riguarda i requisiti, si richiedono i seguenti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

assenza di condanne penali

idoneità alle funzioni;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva

diploma di laurea di primo livello per la professione sanitaria infermieristica o diploma universitario di infermiere ;

iscrizione al relativo Albo Professionale.

Le prove previste

Come abbiamo anticipato, al momento il concorso non è stato ancora pubblicato ma l’Asl ne ha dato l’anticipazione, quindi significa che a breve dovrà uscire. I candidati, in seguito, avranno tempo 30 giorni per inviare la domanda dal momento della pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Una volta inviata la richiesta, si prevede una prova di preselezione se il numero di domande raggiunte sarà troppo alto. In seguito i candidati dovranno affrontare tre prove d’esame: una scritta, una orale e una pratica e la valutazione dei titoli.

Una volta terminate le prove, l’Asl 1 approverà 4 distinte graduatorie di merito da dividere con l’Asl2, GASLINI-ASL1 e GASLINI-ASL2 in base ai punteggi ottenuti alle prove. Ora manca solo la pubblicazione del concorso.