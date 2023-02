Concorso Guardia di Finanza 2023 per 1.230 allievi marescialli: nuovo bando, requisiti e scadenza

Trovare lavoro è sempre un’impresa. Anche se cambiano le tendenze, molti giovani puntano al posto fisso, in grado di garantire determinate certezze, che altri lavori non sono più in grado di offrire. Aumentano anche i concorsi pubblici nel 2023 per chi ha un diploma. Da quando è iniziato il nuovo anno, infatti, ne sono stati pubblicati diversi sia per laureati, che per persone diplomate. L’ultimo in ordine cronologico è il concorso della Guardia di Finanza 2023 per 1.230 allievi marescialli, che mira, appunto, al reclutamento di giovani aspiranti marescialli nel noto capo delle forze dell’ordine. Solo pochi giorni fa, invece, era uscito il bando dei carabinieri per 816 allievi. Vediamo di seguito i dettagli e chi può candidarsi per partecipare a questo bando della Finanza.

Concorso Guardia di Finanza 2023 per 1.230 allievi marescialli

La Guardia di Finanza, ha pubblicato un bando per 1.230 allievi marescialli. Nel dettaglio per l’ammissione al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, differenziati per contingente ordinario e di mare.

25 posti per chi è specializzato in nocchiere abilitato al comando

20 posti per nocchiere

40 per la specializzazione “tecnico di macchine

10 posti per tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta

Requisiti

Per potersi candidare, è fondamentale possedere alcuni requisiti. Il concorso è così suddiviso:1135 posti, invece, sono destinati al contingente ordinario. Di cui 21 per i candidati con diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore e 8 riservati al coniuge e ai figli superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Altri 95 posti sono riservati al contingente di mare e in questo caso:

Il bando in oggetto è destinato anche ai civili che per potersi candidare devono possedere certi requisiti.

Ad esempio, possono partecipare i soggetti che appartengono al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri. Ma anche gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che hanno finito i 18 mesi di servizio e che non abbiano superato i 35 anni di età alla data di scadenza della domanda. Si richiedono anche altri requisiti generici. Ad esempio non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, assenza di condanne penali e non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari. Fondamentale non essere stati sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa.

Possono inviare la candidatura per il bando anche gli italiani che abbiano compiuto almeno 17 anni e non abbiano superato 26 anni alla data di scadenza del concorso in possesso del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado. Oltre a coloro che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2022/2023.

Scadenza e prove

C’è tempo per candidarsi fino al 23 marzo 2023. I candidati interessati al concorso, devono collegarsi sul portale dedicato, seguendo la procedura telematica e autenticandosi tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o la Carta di Identità Elettronica (Cie).

In seguito sono previste delle prove. Una preselettiva, che consiste in un questionario a risposta multipla di cultura generale, una prova scritta di cultura generale, una orale, l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e un accertamento dell’idoneità attitudinale, più una prova facoltativa di lingua straniera.