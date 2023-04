Concorso Funzionari Agenzia delle Entrate 2023: bando a giugno e gli altri concorsi in arrivo

Per chi sta cercando lavoro, arrivano nuovi concorsi dell’Agenzia delle Entrat da giugno. La notizia è positiva, perché si parla del reclutamento di molte figure. L’Agenzia ha in programma vari bandi per reclutare fino a 9mila soggetti nel ruolo di funzionario. Il primo concorso dell’Agenzia delle Entrate sarà bandito a giugno 2023, o almeno è questa la data di cui si parla con insistenza. Lo scopo è reclutare migliaia di persone nei prossimi due anni. In totale saranno 11mila circa i posti di lavoro disponibili, di cui 9mila per funzionari. Un numero davvero enorme. Cerchiamo di capirci di più e fare una panoramica sulle prossime selezioni.

Concorso Funzionari Agenzia delle Entrate 2023, il bando arriva a giugno

Ma quali sono le figure ricercate con questo bando? Si parla di funzionario tributario, che dovrà svolgere attività di accertamento fiscale, e funzionario servizi di pubblicità immobiliare, che dovrà seguire le formalità e le ipoteche e dovrà anche effettuare attività di monitoraggio nei casi di rifiuto o riserva dei conservatori.

La ricerca è rivolta anche a funzionario in attività legale e funzionario logistica e approvvigionamenti, che dovrà seguire lo svolgimento degli atti.

Per candidarsi sarà fondamentale avere alcuni requisiti specifici come:

laurea a indirizzo giuridico economico per candidarsi come funzionario tributario

laurea a indirizzo giuridico per la candidatura di funzionario servizi di pubblicità immobiliare e funzionario in attività legale

laurea in ingegneria gestionale, civile, edile, industriale, meccanica, energetica, ambientale del territorio per candidarsi come funzionario logistica e approvvigionamenti.

I candidati potranno inviare la domanda entro la data di scadenza, che sarà comunicata una volta che uscirà il bando. In seguito si terrà conto dei titoli posseduti e poi si svolgeranno anche prove scritte con quiz di logica verbale, ragionamento critico-verbale, prova oggettiva tecnico-professionale e un tirocinio, a cui seguirà una prova orale.

Che materie studiare

Le materie da prendere in considerazione per la preparazione della prova sono:

Diritto tributario

Diritto amministrativo

Contabilità aziendale

Scienza delle finanze

Elementi di statistica

Diritto civile e commerciale

Diritto del lavoro

Diritto civile

Diritto amministrativo

Elementi di diritto processuale civile

Elementi di diritto tributario

Codice dei contratti pubblici

Metodologie e modelli di pianificazione degli acquisti

Elementi di diritto penale

Organizzazione interna degli uffici

Organizzazione e gestione aziendale

Analisi dei processi della supply chain.

Tutti i dettagli si conosceranno a giugno, quando uscirà il bando dedicato ai funzionari.

Altri bandi previsti

Per quanto riguarda gli altri concorsi in programma, invece, come anticipato, l’Agenzia delle Entrate vuole reclutare fino a 11mila risorse tra il 2023 e il 2024. Almeno 5.250 unità di personale dovrebbero arrivare nel 2023 , considerando anche che l’ente ha modificato il programma assunzionale tramite il PIAO 2023-2025, ovvero il Piano integrato di attività e organizzazione.

Oltre al bando per funzionari di cui abbiamo appena parlato, l’Agenzia ha in mente anche un altro concorso per 130 funzionari tecnici che dovrebbe uscire nel 2023. La ricerca è rivolta a profili che dovranno svolgere atti e si richiede l’iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto. Tra le materie d’esame per questo bando si segnalano Scienza e tecnica delle costruzioni, Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare e Topografia e Cartografia.

Il terzo concorso in programma da parte dell’Ente, è per 60 assistenti informatici seconda Area F3. Si tratta di figure che dovranno occuparsi della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale. Per candidarsi basta il diploma. Per quanto riguarda, invece, le materie d’esame, i candidati dovranno conoscere i principi di sicurezza informatica, protocolli di rete e software di Office Automation.

Altri funzionari

Previsti anche dei bandi per il profilo funzionario in fiscalità internazionale, e funzionario audit-protezione dei dati personali.

Diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

Diritto commerciale

Diritto tributario

Elementi di diritto amministrativo

Contabilità aziendale

Organizzazione e gestione aziendale

Elementi di diritto penale.

Nel primo caso i candidati dovranno possedere una laurea di tipo giuridico economico e prepararsi in materie come:

Per il profilo di funzionario audit-protezione dei dati personali si richiede una conoscenza specifica in protezione dei dati.

Prossimamente l’Agenzia delle Entrate, prevede anche un bando per Funzionario in controllo di gestione che ha competenze in pianificazione strategica, programmazione operativa e budgeting.

Sono previste anche delle procedure concorsuali per vari profili, in particolare, il reclutamento di 3.900 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari, che avranno come compito quello di raggiungere degli obiettivi stabiliti e in attività di consulenza.

Non in ultimo citiamo il concorso per 3 dirigenti di I fascia, che saranno responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie. Per candidarsi è necessario possedere una laurea. L’ultimo bando previsto nel 2023 è per mille assistenti, che dovranno seguire attività di supporto amministrativo, tributario e informatico. In questo caso basterà il diploma per candidarsi.

Attualmente, invece, sono in vigore già alcuni concorsi, come quello per 150 dirigenti di II fascia, 100 funzionari informatici, 100 funzionari tecnici e 13 unità da inserire nella seconda area F3, profilo professionale assistente.

Più avanti sapremo dirvi con certezza quando usciranno tutti questi bandi di concorso, che avranno un’importante ricaduta occupazionale.