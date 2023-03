Concorso docenti, posti disponibili nelle scuole militari

Insegnare è il sogno di molti, soprattutto di coloro che hanno studiato per anni al fine di conquistare una cattedra. Ebbene, il nuovo concorso per docenti rende disponibili alcuni posti attualmente vacanti a Milano e Napoli. Vediamo in quali scuole, quali sono i requisiti da soddisfare e come candidarsi.

Concorso docenti per scuole militari

Aperte nuove selezioni pubbliche grazie al concorso docenti indetto dalle scuole militari di Milano e Napoli, rispettivamente la Teuliè di Corso Italia e la Nunziatella di via Generale Parisi. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2023. Ecco nel dettaglio i posti per docenti disponibili:

1 cattedra di insegnamento per la scuola militare Teuliè di Milano in Matematica e Fisica;

2 cattedre di insegnamento per la scuola militare Nunziatella di Napoli (una italiano e latino, l’altra scienze naturali, chimiche e biologiche).

Spesso sottovalutiamo il ruolo dell’insegnante, limitandolo a colui che deve darci informazioni soltanto su una specifica materia.

Requisiti e come candidarsi

In realtà, il ruolo delva ben oltre, e un bravo docente riesce a illustrare la propria materia offrendo allo stesso tempo anche preziosi parallelismi con la vita reale. Esistono, senza dubbio, discipline che hanno una certa predisposizione verso questo tipo di approccio didattico, e quelle relative al concorso in oggetto rientrano senza dubbio tra queste. Pensiamo a quanti aneddoti interessanti può raccontare un insegnante di, andando a recuperare con minuzia dettagli relativi alla cultura classica del nostro paese. Stesso discorso anche per l’insegnate di, il quale può trovare corrispettivi sempre più profondi tra la materia insegnata e la vita quotidiana.

Benché le cose appena dette nel precedente paragrafo dovrebbero far parte del bagaglio didattico di ogni docente, non sono questi i requisiti che in realtà il concorso richiede. L’approccio appassionato all’insegnamento è infatti prerogativa solo dei grandi insegnanti, i quali avranno la vera gratificazione professionale non nella cattedra conquistata e nello stipendio ricevuto, bensì nello scoprire che i propri allievi sono diventati cittadini modello e valide persone. Insomma, quello dell’insegnate è un lavoro estremamente delicato, sicuramente non per tutti. A tal proposito segnaliamo altri concorsi in arrivo, come quello che si è aperto in Campania con l’obiettivo di assumere 5000 risorse. La difficoltà del ruolo del docente è, però, pari al suo fascino e alla sua bellezza.

essere docente di ruolo ordinario di istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

possesso dell’abilitazione all’insegnamento;

superamento del periodo di prova per la classe di con orso per la quale ci si candida.

Detto ciò, andiamo a vedere quelle che sono invece le reali caratteristiche che i candidati devono possedere per partecipare al concorso docenti per scuole militari relativo all’anno scolastico 2023-24.

I candidati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione al concorso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine, vi consigliamo di visitare il sito del Miur per scaricare i bandi scoprire ulteriori dettagli.