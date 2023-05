Concorso Carabinieri 2023, bando per 3.763 posti come allievo: chi può partecipare

Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato il concorso carabinieri 2023 per reclutare 3.763 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. Tra i bandi più attesi dell’anno, oltre a quelli dell’Agenzia delle Entrate, c’è sicuramente questo dei carabinieri, visto anche il numero di candidati cercati e il titolo di studio richiesto. Infatti, questo bando, oltre ad essere aperto ai militari, è aperto anche ai civili. Per candidarsi basta la licenza media o il diploma di scuola superiore. Senza contare che entrare a far parte delle Forze Armate è considerato un lavoro di valore nell’immaginario collettivo. Vediamo di seguito tutte le info per inviare la candidatura e quali requisiti servono per poter partecipare a questo bando molto atteso.

Concorso Carabinieri 2023, posti disponibili e i requisiti richiesti

L’Arma dei carabinieri ha indetto il concorso per 3.763 allievi in ferma prefissata. Il requisito base per potersi candidare è il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado.

Dei 3.763 posti messi a concorso, 2.611 posti sono riservati a favore dei volontari in ferma prefissata che hanno fino a 28 anni di età e in possesso dei requisiti. Altri 1.120 posti sono riservati a favore dei cittadini italiani che non hanno superato 24 anni di età. Infne, 32 posti sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Per quanto riguarda i requisiti, i giovani intenzionati a inviare la domanda per il diventare allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri dovranno possedere:

godimento dei diritti civili e politici

licenza media o diploma

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado se già militari in servizio al 31 dicembre 2020

i militari in servizio dal 1 gennaio 2021 invece devono avere conseguito o essere in grado conseguire nell’anno scolastico 2022/2023, il diploma di scuola superiore

consenso dei genitori nel caso di minorenni

assenza di condanne penali

non essere stati sottoposti a misure di prevenzion

condotta incensurabile

idoneità fisica e psico-fisica conseguente all’impiego.

Come inviare la candidatura

Per quanto riguarda i requisiti specifici per la riserva dei 2.611 posti è fondamentale essere volontari in ferma prefissata in servizio da almeno 6 mesi con età fino a 28 anni o volontari in ferma prefissata in congedo.

Per la riserva da 1.120 posti bisogna avere almeno 17 anni di età e non superare 24 anni o 25 nel caso dei militari in rafferma biennale.

Gli interessati possono inviare la candidatura entro il 1 giugno 2023 collegandosi a questa pagina.

In seguito i futuri carabinieri dovranno affrontare una prova scritta di selezione, una prova di efficienza fisica, accertamenti attitudinali, accertamenti psicofisici e la valutazione dei titoli.

Chi è interessato ha tempo fino al 1 giugno per inviare la domanda ed entrare così a far parte dell’Arma.