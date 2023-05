Concorso Campania per 5000 posti nei comuni ed enti pubblici

Quando vengono annunciati bandi così importanti a livello regionale, allora tutti coloro che sono in cerca di lavoro possono tirare un piccolo sospiro si sollievo e sperare. Nuovo concorso in Campania, ad annunciarlo è lo stesso presidente di Regione Vincenzo De Luca, il quale si è riunito a Caserta per l’assemblea Anci Campania. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

5000 nuove assunzioni in arrivo

Si aprono le porte del settore pubblico con ben 5000 nuove assunzioni nei comuni e negli enti pubblici. Chi è in cerca di lavoro potrà cogliere al volo l’opportunità e partecipare al concorso in Campania. Ma anche chi ha già una professione, ma ambisce a una posizione più solida e gratificante, potrà partecipare al fine di ottenere un impiego stabile. Immaginiamo quindi che saranno in molti a partecipare al concorso quando il bando sarà reso disponibile, quindi numerose domande di partecipazione, il che potrebbe scoraggiare coloro che pensano di non riuscire a entrare in graduatoria.

Allo stesso tempo, però, il folto numero di posizioni aperte fa comunque ben sperare.

Durante l’assemblea succitata, è stata inviata la richiesta con l’approvazione degli atti propedeutici. I quali hanno evidenziato la carenza di organico nei comuni e negli enti pubblici della regione. Ad annunciare il concorso ci ha pensato proprio il presidente De Luca, il quale ha comunicato l’arrivo imminente del nuovo bando sulla sua pagina Facebook. Per l’arrivo del bando non dovremo aspettare molto, e probabilmente sarà lanciato già questa estate. L’iniziativa segue le direttive annunciate già nella selezione di 4 anni fa, la quale ha già portato in questo lasso di tempo all’inserimento di 5000 risorse. L’assunzione del nuovo personale sarà a tempo indeterminato.

Le parole di De Luca

Una prospettiva importante per tutti coloro che stanno cercando lavoro. Il concorso in Campania aprirà le porte a tante nuove risorse, come annunciato dallo stesso De Luca nel suo intervento via social:

“Abbiamo deciso di fare un altro concorso come Regione Campania per altri 5mila dipendenti. Lo faremo a gennaio e abbiamo intenzione di completare questo concorso entro 9 mesi, chiudiamo l’operazione sicuramente entro il 2023″.

Le parole sono state pronunciate durante un suo intervento su Facebook a novembre dello scorso anno e ora, in occasione dell’assemblea a Caserta, è arrivata la conferma. Il concorso prevede l’inserimento di giovani impiegati e altri profili nel pubblico impiego da inserire presso enti pubblici e comuni presenti sul territorio. Le 5000 risorse saranno inoltre inserite in altre due importanti società che operano sul territorio campano. Al momento non si hanno precise indicazioni in merito ai posti disponibili, ma il presidente De Luca ha fatto sapere che alcuni assunti saranno dislocati presso società come Eav e Air. Si tratta di due importanti aziende che operano nel settore trasporti a livello regionale.

Concorso in Campania, cosa sappiamo?

Per partecipare al concorso è necessario attendere l’uscita del bando ufficiale, nel quale saranno specificate le posizioni aperte, il numero di risorse da inserire in determinate aree e naturalmente i requisiti da soddisfare, compresi i titoli di studio che il candidato deve possedere. Ma come si articolerà il concorso in Campania? Saranno tre le fasi che lo caratterizzeranno: una prova scritta, una formazione professionale della durata di 3 mesi e una prova orale.

Le intenzioni della Regione sono quelle di accelerare l’iter di assunzione, al fine di integrare nel minor tempo possibile i 5000 nuovi assunti. Ci sono altri interessanti concorsi attualmente aperti in questi mese, ma quello in arrivo è sicuramente uno dei più importanti degli ultimi anni, almeno per quanto riguarda la regione in questione, quindi chi è in cerca di lavoro farà bene a nona lasciarselo scappare rimanendo sempre aggiornato sulle info che nei prossimi giorni verranno comunicate sul portale ufficiale della regione.