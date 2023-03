Concorso ausiliari del traffico, ecco dove e come partecipare

Un contratto a tempo determinato con categoria B3: questa l’offerta lavorativa proposta dal nuovo concorso per ausiliari del traffico. A indirlo è il comune di Misano Adriatico, in provincia di Rimini (Emilia Romagna). Vediamo quali sono i requisiti da soddisfare e come presentare domanda di partecipazione.

Concorso ausiliari del traffico

Le selezioni sono già aperte ed è possibile presentare la propria candidatura entro il 13 aprile. Il mese di marzo continua quindi a proporre importanti offerte lavorative tramite una serie di concorsi. A tal proposito, vi ricordiamo che ci sono ancora diversi bandi ancora attivi con scadenza in questo mese di marzo. Per quanto riguarda il concorso per collaboratori professionali (ausiliari del traffico), è importante conoscere quali siano i requisiti da soddisfare. Eccoli elencati:

cittadinanza italiana o uno dei paesi membri UE;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite previsto per il pensionamento;

diploma di scuola media superiore;

posizione regolare verso gli obblighi di leva (per soggetti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

non essere stati licenziati da precedente lavoro presso Pubblica Amministrazione;

non avere condanne penali in corso o non averla subita in precedenza.

Questi tutti i requisiti presenti nel bando. Si precisa, inoltre, che è attiva la riserva di posto a favore dei volontari FF.AA.

Come partecipare?

Saranno due le prove relative al concorso ausiliari del traffico. Qualora le domande dovessero superare il numero previsto, verrà inoltre effettuata una prova di preselezione. Per quanto riguarda invece gli esami concorsuali, essi verteranno su una prova scritta e una orale relative alle materie specificate nel bando. Ma come partecipare al concorso? Per farlo basta andare sul portale ufficiale del comune di Misano Adriatico, nei servizi riservati al cittadino. Per effettuare l’accesso è necessario munirsi di SPID.

copia del documento di identità;

copia della ricevuta di pagamento relativa alla tassa concorsuale;

curriculum.

In alternativa è possibile accreditarsi tramite CIE. Alla domanda di partecipazione è necessario allegare i seguenti documenti:

Per le categorie protette, è altresì richiesta la seguente documentazione:

documentazione sanitaria rilasciata da strutture del SSN atta a dimostrare la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova;

certificazione attestante il grado di invalidità.

Per rimanere aggiornati su tutti i passaggi relativi al concorso per ausiliari del traffico, come il diario con le date delle prove d’esame e le graduatorie seguenti, basterà accedere nuovamente al sito del Comune, entrare nella sezione relativa ai bandi, poi selezionare Amministrazione Trasparente e, infine, Bandi di concorso.