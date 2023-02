Concorso Asia Napoli, si cercano 120 autisti e operai

Indetti due bandi di assunzione per autisti e operai grazie al nuovo concorso Asia Napoli. Si tratta di una importante opportunità lavorativa il cui tempo limite di iscrizione è fissato per il 17 marzo. La selezione servirà ad assumere in totale 120 nuove risorse attraverso due distinte graduatorie. Vediamo come partecipare e quali sono i requisiti richiesti.

Concorso Asia Napoli, 120 posti disponibili

Una nuova opportunità si aggiunge ai tanti concorsi lanciati in questo mese di febbraio. Per i cittadini campani si tratta di un’occasione davvero ghiotta, finalizzata alla ricerca di autisti e addetti alla manutenzione. Per chi non la conoscesse, Asia, acronimo di Azienda Servizi Igiene Ambientale, è una S.p.A. controllata dal Comune partenopeo che si occupa della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi urbani del capoluogo campano. Il concorso indetto prevede l’assunzione con contratti a tempo indeterminato nel triennio 2023-25. Le 120 unità saranno così suddivise:

n. 100 Autisti, Area Conduzione, livello 3°, parametro B del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;

n. 20 Addetti alla manutenzione meccanica (operai), Area Officine e Servizi Generali, livello 3°, parametro B del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia.

L’azienda ha indetto due diversi bandi di partecipazione da scaricare sulla pagina del sito ufficiale. Il bando relativo agli autisti prevede la conduzione di automezzi per la raccolta rifiuti. Il secondo bando è invece rivolto a operai generici.

Requisiti e partecipazione

Veniamo ora al nocciolo della questione, ossia quali requisiti soddisfare e come partecipare al concorso Asia Napoli. I candidati dovranno possedere il seguente profilo:

cittadino italiano o altro stato membro UE;

possesso di diritti civili e politici;

idoneità fisica;

copertura vaccinale antitetanica già effettuata o disponibilità a farla prima di entrare in servizio;

non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dispensati o destituiti, da ASIA.

e da altre Società partecipate dal Comune di Napoli; non avere condanne penali;

disponibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in turni, domenicali e festivi;

essere in possesso di indirizzo di posta elettronica.

Archiviato il discorso sui requisiti generali, vediamo invece quali sono quelli inerenti i profili specifici. Per gli autisti sarà indispensabile:

età non inferiore ad anni 21, non superiore ai 65;

possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza media;

possesso di patente di guida di categoria C;

possesso della C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente).

Per quanto invece concerne gli operai:

età non inferiore ad anni 21, non superiore ai 65;

possesso di patente di guida di categoria B.

Passiamo ai titoli di studio: il candidato deve essere in possesso di uno dei seguenti attestati:

IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – Qualifica IPQM – Operatore alla riparazione dei veicoli a Motore;

IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – Qualifica IPQP – Operatore Meccanico;

IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – Qualifica IPQN – Operatore Elettrico;

IeFP – Istruzione e Formazione Professionale – Qualifica IPQR – Operatore Elettronico;

CFP – Centro formazione professionale – Indirizzo Operatore alla riparazione dei veicoli a motore;

CFP – Centro formazione professionale – Indirizzo Operatore meccanico;

Istituto Professionale – Indirizzo Produzioni Artigianali ed Industriali;

Istituto Professionale – Manutenzione ed assistenza Tecnica;

Istituto Professionale preriordino – SETTORE Industria ed Artigianato;

Istituto Tecnici – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia;

Istituto Tecnici – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica.

Per partecipare al concorso Asia Napoli sarà necessario effettuare l’iscrizione telematicamente sul sito dell’azienda e pagare la tassa concorsuale di euro 15. I partecipanti saranno valutati in base ai titoli presentati e a una prova d’esame scritta che consisterà in test a risposta multipla.