Concorsi febbraio 2023 con licenza media, ecco i bandi ancora attivi

Non mancano moltissimi giorni alla conclusione del mese, e molti aspiranti lavoratori si staranno chiedendo quali sono i concorsi di febbraio 2023 ancora aperti. Se non avete un diploma di scuola superiore e siete in possesso della licenza media, ecco una serie di bandi ancora disponibili a cui fare domanda.

Concorsi febbraio 2023 per licenza media

Non sono affatto pochi i posti aperti per coloro che hanno la licenza media questo mese. Diversi concorsi su tutto il territorio italiano e tanti profili ricercati dagli enti in cerca di personale. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a scoprire subito l’elenco dei bandi con relativo link di partecipazione:

Risorse ambientali di Palermo (RAP), 306 operai, scadenza 28 febbraio, bando;

Esercito italiano, 2200 volontari, scadenza 24 febbraio, bando;

Polizia di Stato, 2138 allievi agenti, scadenza 2 marzo, bando;

Ares Sardegna, 72 posti come autista di ambulanza, scadenza 9 marzo, bando;

Asia Napoli, 120 autisti e operai, scadenza 17 marzo, sito ufficiale;

Comune di Velletri, 7 collaboratori amministrativi, scadenza 10 marzo, sito ufficiale;

Provincia di Lucca, 4 addetti stradali, scadenza 24 febbraio, sito ufficiale;

Comune di Cavernago, 1 operaio specializzato, scadenza 25 febbraio, per accedere al bando è necessario andare sul portale del Comune e scaricare il pdf;

Comune di Agrate Brianza, 1 collaboratore amministrativo, scadenza 27 febbraio, bando;

Azienda Zero Veneto, 46 funzionari tecnico sanitari, scadenza 2 marzo, sito ufficiale;

Comune di Roccadaspide, 6 profili tecnici, scadenza 9 marzo, per accedere al bando è necessario andare sul portale del Comune e scaricare il pdf;

Comune di Milano, 5 collaboratori servizi museali, scadenza 28 febbraio, bando;

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, 8 operatori tecnici, scadenza 24 febbraio, bando;

Comune di Tropea, 4 operai specializzati, scadenza 16 marzo, per accedere al bando è necessario andare sul portale del Comune e scaricare il file in pdf;

Azienda ospedaliero universitaria città della Scienza e della Salute di Torino, 7 operatori socio sanitari, scadenza 16 marzo, bando.

Un’opportunità in più da non lasciarsi sfuggire

Da come abbiamo potuto vedere, l’elenco appena presentato raccoglie anche alcuni bandi con scadenza relativa al mese di marzo.

4 posti istruttore direttivo amministrativo;

4 posti istruttore direttivo contabile;

10 posti istruttore direttivo tecnico;

1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale;

1 posto istruttore direttivo informatico;

1 posto istruttore direttivo avvocato;

6 posti istruttore contabile;

13 posti istruttore amministrativo;

14 posti istruttore tecnico;

2 posti istruttore informatico;

3 posti operatore amministrativo.

Non inserito in questo, ma facente parte sempre della ricca lista di concorsi di febbraio 2023, è il bando presentato dal Comune di Catania, per il quale abbiamo preferito fare un discorso a parte. Sono ben 59 i posti disponibili, e riguardano vari profili richiesti. Ecco quali:

Per iscriversi al concorso al comune di Catania è necessario inviare domanda tramite mail PEC al seguente indirizzo: [email protected] In alternativa, è possibile inviarla a mezzo raccomandata a Città metropolitana di Catania, Centro Direzionale Nuovaluce, Via Nuovaluce 67/a 95030 Tremestieri Etneo (Ct), oppure presentarla di persona all’ufficio protocollo dell’Ente. Questo, dunque, il quadro generale dei concorsi febbraio 2023. Ricordiamo, infine, che se invece siete interessati alle posizioni aperte nel settore digitale, in questo mese ci sono tante opportunità da non lasciarsi sfuggire.