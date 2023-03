Concorsi Ministero Giustizia 2023, bandi per 13mila posti in arrivo: le figure ricercate

In arrivo nuovi concorsi da parte del Ministero della Giustizia entro la fine del 2023. Nell’ultimo periodo aumentano sempre di più i concorsi pubblici ai quali è possibile inviare la candidatura. Solo pochi giorni fa, era stato annunciato il nuovo bando Asmel per creare una lista di idonei per i Comuni. Ora, grazie allo sblocco del turnover nella Pubblica Amministrazione e ai nuovi inserimenti voluti dal Governo per le esigenze legate alla realizzazione del PNRR, il Ministero della Giustizia ha deciso di mettere a disposizione nuovi posti di lavoro negli uffici giudiziari. Si parla di almeno 13mila risorse da assumere. A cui si aggiunge l’assunzione a tempo indeterminato di 1.200 precari del Ministero della Giustizia entro il 2023. Vediamo di capirne di più sulle prossime assunzioni del Ministero della Giustizia.

Concorsi Ministero Giustizia 2023, i bandi che dobvrebbero uscire nei prossimi mesi

Già nei mesi scorsi, il Ministero della Giustizia ha pubblicato alcuni bandi di concorso per diplomati e laureati, alcuni dovevano uscire ma poi l’avvio è stato rimandato.

concorso Ministero Giustizia per 8.250 addetti ufficio processo, area III, F1

bando per per 107 funzionari contabili DAP, area III, F1

bando per 418 funzionari UNEP

concorso per 1.000 unità di personale area II, fascia economica F2.

concorso da parte del Ministero Giustizia per 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale per la Uepe

concorso per 286 funzionari tecnici, area III, F1 , di cui 50 contabili, 45 statisti, 100 informatici, 91 tecnici tra architetti e ingegneri.

Ecco quelli previsti entro la fine dell’anno:

Altri bandi riguardano 63 assistenti contabili area II, F2 e 3 assistenti informatici area II, F2. Come annunciato, si tratta dei bandi che ancora devono uscire e che sono attesi nei prossimi mesi, anche se ancora non ci sono date certe.

Altri bandi già usciti e come candidarsi

Tra quelli già usciti negli ultimi mesi, invece, figurano il concorso per 203 assistenti tecnici da assumere presso il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, il bando Ripam Ministero Giustizia per 791 posti, di cui 773 funzionari e 18 conservatori, da immettere presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l’Ufficio centrale archivi notarili e quello per 104 funzionari giuridico pedagogici, inserimento nel DAP, oltre al bando per 400 notai.

Come anticipato, parte di questi concorsi saranno banditi nei prossimi mesi, altri sono già usciti (come questi ultimi indicati sopra), ma il ministero procederà anche alle assunzioni tramite liste già in essere, quindi al famoso scorrimento delle graduatorie.

Per quanto riguarda i requisiti, per ogni concorso servono caratteristiche diverse che variano in base alla figura ricercata, oltre ai classici requisiti richiesti come la cittadinanza italiana o Ue, assenza di condanne penali, posizione regolare con gli obblighi di leva e non risultare esclusi da un impiego presso la pubblica amministrazione. Per candidarsi basta collegarsi alla pagina dedicata ai concorsi.