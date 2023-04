Commissione lavoro su inchiesta e sfruttamento, al via il nuovo organo

Il Senato della Repubblica ha istituto la nuova Commissione Lavoro su inchiesta e sfruttamento. Si tratta di un organo parlamentare chiamato ad indagare sulle condizioni del lavoro nel nostro paese, il quale effettuerà indagini e accertamenti accurati sulla sicurezza e lo sfruttamento nell’ambiente lavorativo. La commissione parlamentare è stata istituita con delibera del Senato datata 22 marzo 2023 ed è sottoposta alle regole dell’articolo 82 della Costituzione Italiana.

Commissione lavoro, cosa fa?

Anche il mondo del lavoro, come ogni settore del sociale, ha le sue contraddizioni. Le problematiche relative alla difficoltà di trovare un’occupazione professionale non sono le uniche che affliggono gli italiani. Per fortuna, recentemente nuovi concorsi stanno dando importanti possibilità a chi è in cerca di lavoro. A tal proposito segnaliamo le oltre 2000 posizioni aperte per chi è in possesso di licenza media. Come dicevamo, però, il mondo del lavoro presenta anche problematiche.

Spesso, infatti, si verificano fatti discutibili anche sul posto di lavoro stesso.

Il cambiamento culturale, il quale ha coinvolto il nostro paese su diversi aspetti, ha portato all’attenzione degli organi competenti diversi elementi della vita lavorativa dei cittadini. Pensiamo ad esempio alla, al concetto di inclusività, all’abuso di potere che molti datori di lavoro esercitano sui propri dipendenti. Non ultimo, la disuguaglianza sociale tra uomo e donna che nel mondo del lavoro, forse più che in altri contesti, è ancora fortemente evidenziata.

Insomma, l’esigenza di una commissione lavoro che indagasse all’interno di questo mondo e verificasse che non ci siano situazioni di questo tipo è qualcosa che andava fatto. Ma come svolgerà il suo compito? L’organo in questione riferirà al Senato le proprie analisi ogni qual volta lo riterrà opportuno. Inoltre, a cadenza annuale, presenterà una relazione complessiva sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. Le indagini verranno effettuate tramite sopralluoghi diretti sul posto, ma soprattutto attraverso un’accurato studio della documentazione raccolta. È composta da 20 senatori nominati dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, i quali sono stati scelti proporzionalmente al numero dei componenti dei gruppi parlamentari presenti. Ecco nello specifico le mansioni dell’organo costituito:

verificare l’entità dello sfruttamento sul lavoro;

accertare la dimensione del fenomeno infortuni;

verificare in che misura è ancora attuato il fenomeno del lavoro minorile;

controllare l’incidenza della criminalità organizzata nelle imprese;

Inoltre, la Commissione Lavoro avrà anche il compito di valutare o proporre nuove tecnologie atte al miglioramento del settore lavorativo.

Come funziona e quando entra all’opera

La Commissione Inchiesta e Sfruttamento del Lavoro si avvarrà di nuovo personale e strumenti messi a disposizione dal Presidente del Senato. Qualora il caso lo richiedesse, potrà richiedere anche l’intervento di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Il suo mandato, come abbiamo visto, durerà per tutta la 19esima legislatura. Per quanto riguarda gli investimenti che lo stato ha messo a disposizione per tale operato, il budget stanziato per l’anno in corso è di 70 mila euro. Per gli anni successivi, invece, la Commissione Lavoro potrà contare su un budget annuale di 80 mila euro. Ma quanto entrerà in funzione? in realtà, l’organo è già costituito dal 28 marzo scorso, ma sarà attivo solo quando il Presidente del Senato nominerà i commissari ed eleggerà l’ufficio di presidenza interno.