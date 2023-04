Come trovare lavoro senza esperienza: mission (im)possible con questi 3 trucchi

“Assumiamo giovani con esperienza”: per molti candidati suona come un ossimoro frustrante. Come fare esperienza se non ti danno la possibilità di iniziare? Ma è possibile trovare lavoro senza esperienza? Si, a patto di accettare qualche compromesso (tranquilli non intendiamo lavorare senza essere retribuiti, quello si che è un ossimoro che non sosteremo mai!).

Specializzati e arricchisci il curriculum

Anche se hai appena concluso il ciclo di studi nel tuo settore con il massimo dei voti, a livello lavorativo sei ai primi passi. Questo significa che non devi sentirti arrivato. Stai partendo. Per farlo con il piede giusto ridimensiona il tuo ego e appellati alla tua voglia di imparare. “Chi si accontenta gode” almeno all’inizio può essere una strategia vincente. Questo non deve significare accettare offerte di lavoro senza esperienza non retribuite ovvero tentativi di sfruttamento. Però è anche vero che in un’azienda formare il personale ha un costo. E’ un investimento.

C’è lavoro senza esperienza ma c’è anche esperienza senza lavoro

E lo è anche per te a livello di crescita. Tra due offerte di lavoro, una completamente estranea al tuo profilo ma con stipendio più alto e un’altra con una retribuzione leggermente inferiore ma più formativa per il tuo percorso, non dovresti avere dubbi. Almeno se vuoi crescere. In altre parole “non pensare solo all’uovo oggi ma punta alla gallina domani”. Impostare come filtro di ricerca posizioni junior è un buon modo per selezionare le offerte di lavoro senza esperienza. Soprattutto in aziende grandi può valerne la pena per rafforzare il tuo cv. Che lavoro fai e dove lavori fa una grande differenza per la prima esperienza sul campo

L’esperienza non si fa solo in ufficio o in azienda.

Venditi bene

Approfitta di ogni situazione in cui puoi crescere e che può tornarti utile anche solo indirettamente. Fai volontariato, studia una lingua straniera o l’uso di un gestionale specifico e molto richiesto. Guadagnerai una skill che può differenziarti dagli altri candidati senza esperienza specifica come te.

Se il tuo curriculum verrà selezionato anche senza particolare esperienza nel settore per cui ti sei candidato, dovrai giocarti bene le tue carte al colloquio di lavoro. Venditi bene con lo storytelling. Non significa inventare competenze o esperienze lavorative o mentire sul curriculum ma semplicemente mostrare in una luce diversa e più accattivante quello che hai fatto e che sai fare. Quello che non dirà il tuo cv puoi comunicarlo tu attraverso la passione e con la giusta dose di marketing e di personal branding.

Credi nel te stesso di oggi e di domani!