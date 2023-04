Chi sono i prompt expert, la nuova figura professionale inventata da ChatGPT e simili

Oggi parliamo di lavoro come prompt expert. Non sapete cosa sia? Tranquillo probabilmente siete in buona compagnia. Eppure in un futuro non troppo lontano sarà uno sbocco professionale molto gettonato (ad oggi è, diciamo così, abbozzato e sta muovendo i primi passi nel digital marketing). Per spiegare chi è il prompt expert e di cosa si occupa dobbiamo fare un piccolo passo indietro, per contestualizzare il suo ruolo.

Nuove professioni digitali create dall’IA

L’intelligenza artificiale che ci ruba il lavoro: professioni in cui i robot prenderanno (o hanno già preso) il posto degli umani. Questa storia l’abbiamo sentita tante volte. Ma la verità è che, come diceva Eraclito “in natura nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma”. E se da un lato dobbiamo temere i robot che ci rubano il lavoro (almeno si dividono “la colpa” con gli stranieri, fino a qualche anno fa unico bersaglio di queste fanta accuse!), dall’altro l’evoluzione tecnologica ne creerà altri.

Nuove professioni digitali fino a qualche anno fa impensabili.

Se ci fosse la serata degli Oscar per la tecnologia, la regina (in)discussa sul red carpet sarebbe ChatGPT. Il sistema che “scrive da solo”. Così molti lo definirebbero. Le cose però non stanno propriamente così. La piattaforma tecnicamente risponde a dei comandi. Questi vengono chiamati appunto prompt. E il prompt expert è colui che dà a ChatGPT e simili, i giusti comandi. Un ruolo cruciale. Ve lo spieghiamo meglio con un esempio.

Provate a chiedere a ChatGPT di scrivere un testo su un argomento al posto vostro.

Il testo sarà corto, generico e lacunoso;

L’IA vi risponderà anche in modo permaloso invitandovi a fare il vostro lavoro (qualcuno direbbe che è donna!).

Bisogna saper interagire con una IA, usando le parole giuste per guidarla. Il risultato che otterrete nell’esempio di cui sopra, cambia completamente se indicherete su quali punti volete focalizzare l’attenzione fornendo al sistema una sorta di scaletta.

In altre parole il prompt expert si occupa di formulare richieste testuali o vocali precise che inducano risposte prettamente pertinenti. In media ad oggi si possono guadagnare fino a 10 euro a prompt, ossia a richiesta. La bravura sta nel perfezionare le richieste in modo da rendere l’esperienza utente il più soddisfacente possibile.

Skill e competenze

Vuoi diventare esperto di prompt? Ecco cosa devi fare per inserirti in questo nuovo terreno professionale: