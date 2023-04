Assunzioni Zara in tutta Italia, ecco le offerte lavoro per chi ama la moda

Lavorare nella moda è il sogno di molti giovani, che vorrebbero iniziare una carriera in questo settore per poi crescere e aspirare a posizioni sempre più importanti. Tra le maggiori catene di moda fast fashion c’è sicuramente Zara, che non di rado propone delle ottime opportunità lavorative per chi vuole lavorare nel settore vendite. Zara è una delle realtà legate alla moda low cost più famose al mondo. Entrare nel suo team è un pò il desiderio di chi vorrebbe lavorare in questo mondo. Ma quali sono le posizioni aperte e come inviare la candidatura per le nuove assunzioni Zara?

Assunzioni Zara in tutta Italia, le posizioni aperte e come candidarsi

Zara, che come sappiamo fa parte del Gruppo Inditex, ha aperto delle posizioni per addetti vendita, visual merchandiser e altre figure.

In questo periodo, la nota catena spagnola, sta cercando addetti vendite a Cuneo, Novara, Roma, Genova, Parma, Marghera (Venezia) e Merano (Bolzano).

Ma anche a Misterbianco (Catania), Milano, Alessandria, Assago (Milano) Vicenza, Messina e Rimini. Per potersi candidare è necessario rispettare alcuni requisiti, come essere persone giovani e dinamiche, essere appassionate di moda e dare la disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.

Dovranno essere anche persone flessibili, con doti comunicative e proprietà di linguaggio. Gli addetti vendite si dovranno occupare di dare assistenza ai clienti, ordinare la merce e collocarla nello store.

Zara cerca anche dei visual merchandiser per uno stage. La ricerca è aperta a Arezzo, Livorno, Alessandria, Genova, Perugia, Savignano sul Rubicone (Forlì – Cesena), Giugliano in Campania (Napoli), Piacenza,Roma, Rozzano (Milano), Monza, Assago (Milano) e Sesto San Giovanni (Milano).

La ricerca è rivolta a persone che hanno alle spalle studi artistici, esperienza anche minima in ambito Retail, preferibilmente nel settore moda.

Altre offerte

E che daranno disponibilità a lavorare su turni 8 ore per 4 giorni a settimana. Si prevede poi un rimborso spese. Durante lo stage, i candidati seguiranno un percorso di formazione affiancati al responsabile visual.

Su Bologna, invece, è aperta una posizione per visual merchandiser. Anche in questo caso si cercano giovani dinamici, appassionati di moda che hanno alle spalle esperienze fino a 3 anni come come vestiarista o addetto alle vendite. Si richiedono la disponibilità a lavorare full time su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23, capacità di coordinazione, creatività e spirito commerciale. Tra le attività di cui si devono occupare i candidati, c’è quella di ottimizzare lo spazio interno al punto vendita. Ma anche tenere informato lo staff sui nuovi prodotti e le caratteristiche.

Oltre a queste posizioni, il Gruppo Inditex, di cui fa parte Zara, ma anche altre catene come Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti etc, cerca anche altre figure come:

Addetti Vendita

Vice Responsabili

Venditori Apprendisti

Visual Merchandiser.

Gli interessati alle assunzioni Zara, possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Zara lavora con noi. In seguito, saranno contattati i profili idonei per un colloquio conoscitivo individuale, a cui seguirà uno di gruppo. Se il vostro sogno è iniziare un percorso nel mondo della moda, non perdete queste opportunità.