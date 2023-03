Assunzioni Venezia Spiagge, nuovo personale per la stagione estiva

Un’estate al mare, cantava Giuni Russo. Ne è passato di tempo da quello storico brano, eppure è ciò che canticchiamo ancora oggi quando si avvicina l’estate. E le assunzioni Venezia Spiagge ci ricordano che non mancano poi troppi mesi per l’arrivo della calda stagione. La compagnia sta infatti cercando personale in vista dell’arrivo del periodo estivo. Vediamo di quali figure si tratta e come candidarsi.

Assunzioni Venezia Spiagge, figure ricercate

Sono diverse le compagnie che lavorano nel settore del turismo estivo ad attivarsi in questo periodo. A tal proposito, ad esempio, segnaliamo le assunzioni di Acquaworld, il parco acquatico presente in Lombardia. Ma ora torniamo in Veneto e vediamo quali sono i dettagli relativi alle assunzioni Venezia Spiagge. Innanzitutto, alcune parole sull’azienda. Si tratta di una società proprietaria di alcuni stabilimenti balneari posizionati strategicamente non distanti dal centro di Venezia e dai punti maggiormente serviti dai mezzi di trasporto. Sono davvero numerose le figure ricercate dal gruppo, vediamo di quali si tratta, i requisiti richiesti e la sede di lavoro.

Addetto pulizie : possesso del diploma scuola media inferiore. Stabilimento balneare Lungomare D’Annunzio Lido di Venezia. Contratto tempo determinato. La domanda deve essere presentata entro le ore 17.00 del 29 marzo 2023.

: possesso del diploma scuola media inferiore. Stabilimento balneare Lungomare D’Annunzio Lido di Venezia. Contratto tempo determinato. La domanda deve essere presentata entro le ore 17.00 del 29 marzo 2023. Addetto front office: diploma scuola media inferiore. Stabilimento balneare Lungomare D’Annunzio Lido, contratto a tempo determinato. La domanda deve essere presentata entro le ore 17.00 del 29 marzo 2023.

diploma scuola media inferiore. Stabilimento balneare Lungomare D’Annunzio Lido, contratto a tempo determinato. La domanda deve essere presentata entro le ore 17.00 del 29 marzo 2023. Manutentore : requisiti, condizioni contrattuali e sede sono le stesse delle figure sopra indicate.

: requisiti, condizioni contrattuali e sede sono le stesse delle figure sopra indicate. Bagnino di terra: diploma di scuola media superiore, sede stabilimento balneare Lungomare D’Annunzio Lido di Venezia. Contratto di lavoro a tempo determinato stagionale a turni diurni, festivi e feriali. La domanda deve essere presentata entro le ore 17 del 31 marzo.

Requisiti e come presentare domanda

Abbiamo visto quelli che sono i requisiti specifici relativi alle figure professionali ricercate. Ecco invece quelli generali:

cittadinanza italiana, o uno degli stati membri UE;

età non inferiore ai 18 anni;

diritti civili e politici;

non aver subito condanne penali o in corso;

non essere stato interdetto da pubblico impiego;

idoneità fisica al lavoro;

buona conoscenza della lingua italiana.

Per candidarsi a una delle posizioni aperte è necessario inviare il modello creato ad hoc per le assunzioni Venezia Spiagge e scaricabile dal portale, e inviarlo via mail al seguente indirizzo: [email protected] I candidati dovranno presentare anche i seguenti allegati:

autocertificazione relativa ai requisiti;

curriculum;

copia carta d’identità fronte retro;

modulo per il trattamento dei dati personali;

dichiarazione scritta in merito a possibili vincoli di parentela o affinità con amministratori o dirigenti dell’azienda.

La selezione avverrà sull’analisi della documentazione fornita. Seguirà un colloquio orale.