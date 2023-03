Assunzioni Trenitalia in Campania, la domanda scade a fine mese

Nuove occasioni di lavoro in Campania grazie alle assunzioni Trenitalia. La nota compagnia che opera nel settore dei trasporti ferroviari sta cercando personale da inserire per la professione di macchinista. Vediamo quali sono i requisiti da soddisfare e come presentare domanda di assunzione.

Assunzioni Trenitalia, nuova ricerca del personale

Trenitalia è un’azienda pubblica facente parte al 100% delle Ferrovie dello Stato Italiane. Si tratta della principale società italiana per il trasporto ferroviario dei passeggeri. È stata fondata nel 2000 a Roma, ha un fatturato di 5,2 miliardi di euro ed è consociata con Trenord, Netinera e altre compagnie. Si tratta quindi di un vero e proprio colosso del settore e proporre domanda di assunzione verso questa compagnia è senza dubbio un’occasione da non perdere per tutti coloro in cerca di lavoro. L’azienda sta cercando personale da inserire attraverso un percorso di formazione al fine di assumere nuove risorse nel ruolo di macchinisti.

Le assunzioni Trenitalia sono finalizzate all’inserimento di personale responsabile della conduzione dei treni.

Requisiti e domanda

I lavoratori dovranno interagire con le apparecchiature fornite dall’azienda, le quali sono altamente innovative e tecnologiche. Ma quali sono ledel macchinista? Oltre al trasporto delle persone, il macchinista sarà responsabile del controllo del treno, sia prima della partenza che durante il viaggio. Dovrà inoltre controllare le condizioni del treno e segnalare eventuali criticità intervenendo prontamente per la risoluzione delle stesse e seguendo le procedure di sicurezza previste. Ricordiamo che ci sono altrelavorative nel mondo dei trasporti ferroviari e segnaliamo a tal proposito anche le assunzioni Italo

Il contratto iniziale offerto dalle assunzioni Trenitalia è di apprendistato professionalizzante. Ecco i requisiti richiesti:

Età compresa tra i 18 e i 29 anni;

Diploma di scuola superiore quinquennale. Gli indirizzi di studio sono (Manutenzione e Assistenza Tecnica; Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico – opzione scienze applicate; Liceo Scientifico – sezione a indirizzo sportivo);

Benché non sia considerato un requisito fondamentale, il voto del diploma può rappresentare un quid in più per il candidato. Come presentare la propria candidatura? Le assunzioni Trenitalia sono aperte sul portale delle Ferrovie dello Stato. Da qui è possibile visualizzare tutte le posizioni aperte. Sul sito sono attualmente disponibili anche altre posizioni, quindi è possibile restringere il campo di ricerca scegliendo la regione e la figura professionale di proprio interesse. È inoltre possibile presentare la propria candidatura spontanea compilando il form online e caricando nel database il curriculum. La domanda per lavorare come macchinista in Campania deve essere presentata entro e non oltre il 30 marzo.