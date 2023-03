Assunzioni Italo Treno, offerte lavoro per macchinisti e altre figure a marzo

La ricerca del lavoro da parte dei giovani procede anche a marzo. Nelle ultime settimane, infatti, molte aziende private ma anche enti pubblici hanno annunciato concorsi o selezioni per migliaia di posti. Nuove offerte di lavoro sono disponibili anche con Italo Treno che assume nuovo personale con diploma ma anche laureati.

L’azienda ferroviaria, che fa concorrenza a Ferrovie dello Stato, di tanto in tanto ricerca hostess e steward di bordo ma anche macchinisti e altre figure. Cerchiamo, quindi, di capire, quali sono le figure ricercate adesso e come inviare la candidatura.

Assunzioni Italo treno, offerte lavoro per Controller e Addetti

Va subito detto, che Italo Treno ha annunciato che nei prossimi giorni il Boarding Tour per selezionare hostess e steward di bordo, proseguirà a Roma e Napoli. Le candidature, per ora, sembrano chiuse ma appena riaprono sarà possibile inviare la domanda direttamente dal sito per le prossime selezioni in programma.

Sempre Italo Treno, sta cercando unper la sede di Roma, da inserire nella Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo. Per la precisione, il candidato deve supportare i processi gestionali previsionali, gestire analisi per il monitoraggio dei costi e investimenti e il demand dei sistemi ERP (SAP)/Planning. È prevista anche l’attività di predisposizione delle procedure operative gestionali.

Per potersi candidare, è fondamentale possedere una laurea in discipline tecniche, come ingegneria o economia. Poi avere già un’esperienza di almeno 4 anni nel ruolo di Pianificazione e Controllo e conoscenza delle tecniche di budgeting e reporting. Si richiedono anche conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office, nonché capacità di analisi e di lavorare in team e per progetti.

Sempre a Roma, per sostituzione maternità, Italo sta cercando un addetto alla contabilità e bilancio sostituzionale da inserire all’interno della della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo.

Altre posizioni aperte

Tra i compiti figurano, il supporto nella gestione della contabilità generale e la predisposizione di report e documenti di bilancio. Ma anche effettuare scritture contabili e riconciliazione conti. Si possono candidare i soggetti che hanno una laurea in materie economiche, esperienza di almeno 2 anni, conoscenza dei principi di contabilità generale e ottima conoscenza Excel.

Tra le ricerche di Italo spiccano anche quelle per neolaureati in ingegneria gestionale, economia e statistica e per macchinisti da inserire nel team. Per potersi candidare come macchinista è fondamentale possedere la Licenza Europea di condotta treni in corso di validità, il certificato complementare di categoria B in corso di validità, esperienza nel ruolo di almeno 1 anno, e il diploma. In pù bisogna dare la disponibilità al trasferimento a Roma, Milano e Napoli e al lavoro su turni, compresi notturni e festivi.

Infine, tra le nuove assunzioni di Italo Treno, spicca l’offerta lavoro per Addetto Ufficio Acquisti a Roma. Tra i compiti del candidato troviamo il supporto del Responsabile diretto nella pianificazione degli acquisti richiesti, capacità di predisporre la documentazione necessaria per le operazioni di acquisto, attività di strategic sourcing e tender cost. Ma anche e negoziazione delle condizioni economiche delle forniture aziendali. Per candidarsi serve una laurea in materie economiche o giuridiche, esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, conoscenza delle attività di Procurement, Sap, pacchetto Office e lingua inglese.

I candidati possono collegarsi alla pagina Italo lavora con noi per inviare la candidatura. Cosa aspettate?