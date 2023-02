Assunzioni Tigotà, si cerca personale per apertura nuovo negozio a Milano

Nuove opportunità di lavoro in vista grazie alle assunzioni Tigotà. L’azienda specializzata nella vendita di saponi, cosmetici e detersivi per la casa, apre il suo 15esimo punto vendita a Milano. L’inaugurazione del negozio dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, e per questo motivo la nota catena sta cercando personale aprendo le proprie porte a nuove figure professionali. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come presentare domanda.

Assunzioni Tigotà, al via il progetto di espansione

Questo mese di febbraio sta presentando non poche occasioni professionali per chi è in cerca di lavoro. Se invece il vostro obiettivo è quello di lavorare nel settore dei cosmetici e detersivi, allora questa proposta potrebbe fare al caso vostro. Del resto, parliamo di un’azienda che sta evidenziando le giuste mire espansionistiche. Tigotà è già presente sul nostro territorio con ben 678 negozi, 167 solo in Lombardia. Per il capoluogo meneghino sarà invece il 15esimo punto vendita, numeri che lo rendono il fulcro della rete di distribuzione dell’azienda.

“Vogliamo crescere e per questo motivo continueremo a puntare su questa regione e sul territorio. In tutto i collaboratori del gruppo sono più di 5mila, di 53 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Di questi, 4413 sono donne, con le “quote rosa” che arrivano all’85%”.

Oltre all’espansione, altra prerogativa della società è l’importante occhio di riguardo verso le assunzioni al femminile, come si evince dalle parole del presidente Tiziano Gottardo:

Si tratta di una percentuale altissima, che fa di Tigotà una delle realtà professionali più attente al concetto di inclusività, come si evince anche dai numeri relativi alle assunzioni di stranieri citati da Gottardo.

Come candidarsi?

La proposta lavorativa della società mira fortemente anche alla crescita personale dei propri dipendenti.

“I numeri delle assunzioni per il 2022, in linea con quelle degli anni precedenti, ci confermano che sempre più persone entrano a far parte della nostra squadra. Ogni collaboratore e collaboratrice che lavora in Tigotà viene ascoltato e supportato. Il nostro obiettivo è quello di crescere insieme a ognuno di loro, per questo sviluppiamo percorsi di formazione pensati ad hoc per ciascuna figura professionale e abbiamo attuato politiche di welfare che accompagnano i nostri collaboratori e i loro figli nel corso della vita scolastica e universitaria”.

Anche in questo caso, le parole del Presidente sono esaustive in merito:

Ma veniamo finalmente al centro della questione relativa alle nuove assunzioni Tigotà. Come presentare la propria candidatura? Per farlo basta andare sulla pagina ufficiale del sito e cliccare sulla voce Lavora con Noi. Digitando poi su “ricerche” sarà possibile visualizzare le tante posizioni attualmente aperte. Sono infatti al momento ben 156 i risultati presenti nel database, ai quali verranno presto aggiunti nuovi posti relativi all’apertura del negozio di Milano. Per l’occasione si cercano addetti e addette alle vendite e al rifornimento degli scaffali. Le altre principali figure richieste su tutto il territorio sono:

referente punto vendita;

consulente di bellezza;

specialista contrattualistica immobiliare;

specialista data warehouse;

Una volta selezionata la posizione di proprio interesse, sarà possibile inviare il curriculum attraverso la voce “carica cv”.