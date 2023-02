Assunzioni Sole 365 in tutta la Campania, ecco come candidarsi

Tante posizioni aperte in Campania grazie alle nuove assunzioni Sole 365. La nota catena di supermercati cerca personale da inserire nei suoi store presenti a Napoli, Nola, Scafati e Salerno. L’azienda ha avviato il nuovo piano di espansione e necessita di nuove figure professionali per coprire i posti vacanti. Vediamo insieme quali sono i requisiti e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Sole 365, lavorare al supermercato

Sole 365 è un’azienda di proprietà del gruppo AP Commerciale. È stata fondata nel 2013 quando ha aperto il suo primo punto vendita a Napoli. La catena di supermercati conta oggi ben 69 punti vendita in tutta la Campania e fa parte, insieme a Dok Supermercati, del Gruppo Megamark s.r.l. di Trani, la quale vanta il primato di essere la prima azienda distributiva del Sud Italia. A capo della piramide di società c’è la Selex, la quale controlla i vari gruppi sopracitati. per questo motivo, nei supermercati Sole 365 si troveranno i prodotti della casa madre. Una delle caratteristiche del gruppo è quella di adottare una politica che rifiuta le promozioni.

Per questo motivo non c’è la necessità di stampare volantini per i clienti, in quanto non ci sono nuove offerte da aggiornare.

Ma veniamo finalmente alle nuove assunzioni Sole 365. Quali sono le figure professionali ricercate? Ecco l’elenco:

Napoli:

Addetto sala;

Addetto cassa;

Addetto cucina – Cuoco;

Sommelier;

Addetto macelleria;

Addetto gastronomia;

Addetto panetteria;

Addetto ortofrutta;

Addetto pescheria.

Nola:

Addetto sala;

Addetto cassa;

Addetto cucina – Cuoco;

Sommelier.

Scafati:

addetti ortofrutta.

Salerno:

Addetto sala;

Addetto cassa;

Addetto cucina – Cuoco;

Sommelier;

Addetto macelleria;

Addetto gastronomia;

Addetto panetteria;

Addetto ortofrutta;

Addetto pescheria.

Come presentare domanda

Da come abbiamo potuto constatare nel precedente paragrafo, sono davvero molte le posizioni aperte nei diversi store della catena di supermercati presenti sul territorio campano. È interessante notare come in questo periodo molte aziende della Grande Distribuzione Organizzata stiano ampliando la propria attività commerciale aprendo nuovi punti vendita. Proprio a tal proposito, infatti, abbiamo visto che molti supermercati stanno cercando personale attraverso nuove assunzioni. Se quindi non siete residenti o domiciliati in Campania, potreste trovare interessanti le proposte di lavoro offerte da altri marchi del settore, come ad esempio Il Gigante, oppure Esselunga, la quale sta cercando ben 400 lavoratori per i propri store.

Ma torniamo alle assunzioni Sole 365 e vediamo come presentare domanda. Per proporre la propria candidatura bisogna visitare il sito ufficiale del supermercato, cliccare su Lavora con Noi e iscriversi alla Newsletter inserendo i propri dati personali. Dalla medesima pagina sarà possibile visionare le posizioni aperte sopra elencate, scegliere quella di proprio interesse e inoltrare curriculum e generalità.