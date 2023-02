Assunzioni Esselunga per 400 persone con diploma: nuove offerte lavoro nei supermercati

Chi cerca lavoro in questo periodo e ha solo il diploma, può contare su varie offerte di lavoro. Da quando è iniziato il nuovo anno, infatti,sono aumentate le richieste di personale e profili anche con il diploma. Un esempio su tutti le ultime assunzioni di Ferrovie dello Stato per addetti alla sicurezza. Anche Esselunga, la nota catena di supermercati, ha da poco annunciato l’intenzione di assumere neodiplomati o neolaureati. Si tratta di 400 addetti alla vendita e commessi che hanno tempo fino a fine mese per candidarsi. Ogni anno, la nota azienda del settore GDO, apre a vari career day per vari profili. Ma cerchiamo di capire come funzionano le nuove assunzioni e a chi sono dedicate.

Assunzioni Esselunga per 400 persone con diploma, chi sta cercando

Esselunga, nell’ottica di espansione della forza lavoro, fino al 26 febbraio dà la possibilità ai giovani di candidarsi per partecipare al job day virtuale che si terrà il prossimo 8 marzo interamente online.

Lo scopo è assumere vari profili per i supermercati della Lombardia, in particolare nelle province di Milano, Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese.Nel dettaglio, la ricerca è rivolta a 400 per allievi responsabili, addetti alle vendite e specialisti nei reparti freschi. Le candidature già arrivate sono moltissime, soprattutto perchè non viene richiesta particolare esperienza ma come requisito base il possesso di un diploma di scuola superiore.

Gli assunti come allievi responsabili, addetti alle vendite e specialisti nei reparti freschi, dovranno seguire un percorso di crescita professionale. I giovani avranno modo di prendere parte a un progetto formativo che alterna la formazione sul campo e quella in aula. Una volta completato il percorso formativo, saranno inseriti nei negozi , dove avranno modo di apprendere il funzionamento dei reparti grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga.

Gli addetti alla vendita dovranno occuparsi dei reparti, del rifornimento dei prodotti e dell’assistenza ai clienti, mentre gli addetti ai reparti freschi gastronomia, macelleria, panetteria, pescheria, avranno il compito di gestire e seguire la trasformazione delle materie prime.

Come inviare la candidatura

Una curiosità sul processo di selezione, riguarda il fatto che il classico Cv cartaceo sarà sostituito da un sistema di video-presentazione del candidato. Gli interessati alle nuove assunzioni di Esselunga hanno tempo fino al 26 febbraio per inviare la candidatura. Prima di tutto dovranno registrarsi al sito e attendere una email per completare il processo di candidatura, che come abbiamo detto si svolgerà tramite video-presentazioni e video-colloqui con i recruiter del «Talent Acquisition Center» di Esselunga. I candidati idonei saranno poi chiamati per frequentare i corsi ed entrare nel team di Esselunga.