Assunzioni Sicuritalia, più di mille risorse da inserire in 5 regioni, ecco quali

Al via le maxi assunzioni di Sicuritalia, azienda che lavora nel campo della sicurezza. La nuova ricerca del personale è finalizzata all’inserimento di ben 1000 risorse da assumere in 5 regioni diverse. Si tratta di una importante opportunità lavorativa per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Quali sono le figure ricerca e soprattutto come inviare la propria candidatura? Scopriamolo insieme andando ad approfondire quelli che sono tutti gli i dettagli di questo nuovo importante recruiting.

Nuova ricerca del personale

Quando si parla di migliaia di posti di lavoro, allora ecco che tante persone attualmente in cerca di un’occupazione professionale sono invitate a inviare la propria candidatura. L’azienda vanta già circa 17 mila dipendenti e con questo maxi reclutamento rinfoltirà in maniera considerevole il suo organico. Nello specifico, saranno saranno 580 i nuovi assunti che godranno di un contratto stabile, mentre altre 420 assunzioni sono rivolte a personale atto a coprire le sostituzioni dei mesi estivi.

“Tra queste, circa 580 sono le assunzioni organiche previste, mentre la parte rimanente riguarda le sostituzioni da ferie nei mesi estivi, da maggio 2023 in avanti”.

Nella nota, infatti, si legge:

Ma quali sono le posizioni aperte?

Guardie giurate, 47% delle ricerche totali;

addetti ai servizi fiduciari, 37% delle posizioni aperte;

operatori di igiene ambientale, 13% delle assunzioni.

Come detto, si tratta di una importante occasione per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. A tal proposito, vi segnaliamo anche le maxi assunzioni ANAS, le quali stanno cercando ben 3000 nuove risorse da inserire nel proprio organico. Tornando invece a parlare di Sicuritalia, l’azienda sta cercando personale in diverse regioni. Sono per la precisione cinque: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Lazio.

Requisiti richiesti

La maggior parte di esse sarà effettuata a Milano. Nel capoluogo lombardo sono infatti previste il 34% delle richieste totali.

Le nuove assunzioni Securitalia sono rivolte, come abbiamo visto, a tre specifiche figure professionali. Ecco la nota rilasciata dall’azienda in merito al nuovo maxi reclutamento:

“Le nuove risorse andranno ad inserirsi in contesti di primo piano, lavorando per grandi player nei settori assicurativo, tecnologico, della difesa e della grande distribuzione. Tra gli ambiti operativi rientrano anche i tre principali scali aeroportuali lombardi, Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio, e gli aeroporti di Venezia e Treviso”.

Per quanto concerne i requisiti, è la stessa nota relativa alla proposta di lavoro rilasciata dall’azienda a dare delucidazioni in merito:

“I requisiti richiesti variano in base al profilo e al livello di specializzazione del cliente: dalla pregressa esperienza nel settore della vigilanza per le posizioni aperte nelle grande distribuzione, alla conoscenza delle lingue straniere per le posizioni in ambito reception di alta direzione per le big company. Stessa differenziazione riguarda anche le disponibilità di giorni e orari, che variano in base al cliente di riferimento. Alcuni impieghi, specifici dell’ambito vigilanza, si articolano su turni organizzati in modo da assicurare ai clienti copertura h24 e 7 giorni su 7, mentre altri, servizi fiduciari e operatori di igiene ambientale, seguono i canonici orari d’ufficio”.

Assunzioni Sicuritalia, come candidarsi?

Veniamo infine al quesito cardine della proposta lavorativa che vi andiamo a presentare, ossia come candidarsi. Per presentare domanda di assunzione verso Sicuritalia, basta collegarsi al portale ufficiale dell’azienda. Sulla pagina sarà possibile scegliere la figura professionale di proprio interesse e inviare il proprio curriculum. Sarà inoltre necessario compilare il form online e specificare la propria mail per ricevere eventuali successive comunicazioni.