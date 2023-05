Assunzioni ANAS, 3000 posti disponibili, ecco tutte le figure ricercate

Importante proposta lavorativa per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Massi assunzioni ANAS rivolte a diplomati e laureati. Sono davvero tante le posizioni aperte, si parla infatti di ben 3000 posti disponibili per diverse figure professionali. Vediamo quali sono e come presentare la propria candidatura.

Il progetto con il maxi reclutamento

ANAS è una società per azioni italiana che da gennaio 2018 è entrata a far parte del gruppo Ferrovie dello Stato. Il suo nome è l’acronimo di Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, nomenclatura cambiata dopo il precedente Ente nazionale per le strade. Il maxi reclutamento offerto dalla società è stato annunciato il 14 dicembre con il rinnovo del contratto collettivo nazionale, cosa che ha portato a ben 3000 nuovi posti disponibili da reclutare nel triennio che va dal 2022 al 2024. Come detto, si tratta del rinnovo del CCNL, quindi una proroga del progetto avviato già da due anni e fortunatamente confermato. Ma quali sono i profili ricercati e come candidarsi? È.

compito di questo testo proprio scoprire nel dettaglio l’offerta lavorativa proposta.

Sono giorni importanti per chi è in cerca di lavoro. A tal proposito segnaliamo anche i tanti concorsi pubblici ancora attivi in questo mese di maggio, i quali offrono la possibilità di accedere a importanti posizioni lavorative. Ma entriamo finalmente nel merito delle assunzioni ANAS e vediamo quali sono le figure ricercate. A tal proposito sono esaustive le parole del Segretario Generale della Federazione dei trasporti cislina, Salvatore Pellecchia, il quale afferma:

“Il nuovo Ccnl 2022-2024 rappresenta uno strumento fondamentale per l’attuazione del Piano Industriale di Anas, che trova la condivisione del sindacato, nell’obiettivo comune di raggiungere, nel prossimo triennio, 3.000 nuove assunzioni, da destinare sia alla gestione della rete che alle nuove opere, per le quali, l’assunzione a tempo indeterminato, sarà la modalità prioritaria di inserimento in azienda”.

Posizioni aperte e requisiti richiesti

Ecco le figure professionali ricercate per il nuovo piano di assunzioni ANAS rivolto al reclutamento di 3000 risorse:

Specialist Servizi Facility P.E.O. B – Struttura Territoriale – Laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti

– Struttura Territoriale – Laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti Specialist Servizi Facility P.E.O. B1 – Strutture Territoriali

diploma di maturità o laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti

– Strutture Territoriali diploma di maturità o laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti Specialist Amministrazione e Contabilità – P. E.O. B- Struttura Territoriale – Laurea triennale o magistrale in materie economiche

– P. E.O. B- Struttura Territoriale – Laurea triennale o magistrale in materie economiche S pecialist HR P.E.O. B1 – Strutture Territoriali – Diploma di maturità o laurea triennale in lettere, economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti (area umanistica, giuridico-politica ed economica)

– Strutture Territoriali – Diploma di maturità o laurea triennale in lettere, economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti (area umanistica, giuridico-politica ed economica) Specialist HR P.E.O. B – Strutture Territoriali – Laurea triennale o magistrale in lettere, economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti (area umanistica, giuridico-politica ed economica)

– Strutture Territoriali – Laurea triennale o magistrale in lettere, economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti (area umanistica, giuridico-politica ed economica) Specialist Patrimonio P.E.O. B – Strutture Territoriali – Laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti;

– Strutture Territoriali – Laurea triennale o magistrale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti; Specialist Patrimonio P.E.O. B1 – Strutture Territoriali – Diploma di maturità o laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti

– Strutture Territoriali – Diploma di maturità o laurea triennale in economia, giurisprudenza, scienze politiche o titoli equipollenti Controller P.E.O. B – Strutture Territoriali – Laurea magistrale o specialistica in discipline economiche o laurea in ingegneria gestionale;

– Strutture Territoriali – Laurea magistrale o specialistica in discipline economiche o laurea in ingegneria gestionale; Specialist Servizi di Segreteria P.E.O. B1 – Strutture Territoriali – Diploma di maturità scientifica, classica, ragioneria, linguistica, economico sociale, geometra

– Strutture Territoriali – Diploma di maturità scientifica, classica, ragioneria, linguistica, economico sociale, geometra Specialist Servizi di Segreteria P.E.O. B – Strutture Territoriali – Diploma di maturità scientifica, classica, ragioneria, linguistica, economico sociale, geometra

– Strutture Territoriali – Diploma di maturità scientifica, classica, ragioneria, linguistica, economico sociale, geometra Auditor Sistemi Integrati P.E.O. B – Strutture Territoriali – Possesso di Laurea Magistrale/Laurea Specialistica in materie economiche, ingegneristiche o giurisprudenziali.

– Strutture Territoriali – Possesso di Laurea Magistrale/Laurea Specialistica in materie economiche, ingegneristiche o giurisprudenziali. “Addetto SPP” – P.E.O. B – Strutture Territoriali e Direzione Generale – diploma o laurea triennale con indirizzo tecnico-economico o sanitario relativo alla prevenzione sui luoghi di lavoro.

Assunzioni ANAS, come candidarsi

Come presentare la propria candidatura? Sulla piattaforma ufficiale della società è possibile scorgere tutte le posizioni aperte e candidarsi per una di esse.

Basta cliccare sul link correlato e seguire la procedura che consiste nella compilazione del form online relativo ai dati personali e l’invio del proprio curriculum. Completata la procedura, ai candidati verrà inviato via mail un questionario al quale dovranno rispondere.