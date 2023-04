Assunzioni Ryanair a Palermo in arrivo, si cercano 150 persone per la stagione estiva

L’estate è ormai alle porte e i fervono i preparativi per le vacanze. Le assunzioni Ryanair a Palermo si inseriscono in questa frenesia: il noto operatore aereo low cost (o quasi) è in cerca di nuovo personale per affrontare il carico dell’estate. Le assunzioni saranno, questa volta, localizzate a Palermo e prevedono l’introduzione di 150 risorse. Queste permetteranno alla compagnia irlandese di intensificare le rotte nell’aeroporto siciliano di Punta Raisi e confermare la fitta programmazione dei voli per l’estate 2023.

Ryanair è una compagnia molto gettonata, nata nel 1985 in Irlanda e rivoluzionaria nel campo dei voli economici. Opera in ben 230 aeroporti sparsi nel mondo su circa 40 Paesi e utilizza più di 500 aerei e impiega 17.000 persone in totale. Insomma, un discreto colosso nel settore dei viaggi per il quale è un piacere lavorare. Se poi vi trovate in Sicilia e cercate un’occupazione stimolante che vi permetta anche di viaggiare, il gioco è fatto: queste le informazioni in attesa dell’apertura ufficiale delle selezioni.

Assunzioni Ryanair a Palermo, il piano della compagnia per la Sicilia

Si sa, l’estate è il momento clou per gli operatori aerei. Per quanto la crisi imperversi e i costi impennino, compresi quelli dei voli, alle sacrosante vacanze non vogliamo rinunciare. Così, serve nuovo personale per affrontare la stagione estiva al meglio senza intoppi. È stata Ryanair stessa ad annunciare le assunzioni tramite un comunicato stampa. La compagnia ha così ufficializzato il programma operativo di voli estivo per l’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, mai così coperto dai suoi voli.

Lo scalo aereo di Palermo si accaparrerà quindi 40 rotte complessive, con l’aggiunta della nuova tratta diretta alla città di Parma, e aumenterà la frequenza dei voli su 15 linee già attive.

piloti;

cabin crew;

assistenti di volo;

hostess di terra;

addetti all’accoglienza dei viaggiatori

e altri profili generalmente coinvolti.

Come candidarsi per non perdere l’opportunità

Al momento mancano date ufficiali sulle selezioni, ma dalle anticipazioni sappiamo che, con le 150 assunzioni previste, Ryanair garantirà 575 voli a settimana. Arrivando al sodo, per quanto riguarda le figure ricercate, sappiamo per ora che le assunzioni Ryanair a Palermo riguarderanno personale di bordo e personale di terra:

Come anticipavamo, per il momento queste assunzioni Ryanair a Palermo sono state annunciate, ma siamo in attesa dei dettagli. In ogni caso, se siete interessati, potete monitorare la sezione Lavora con noi sul sito web di Ryanair. Sempre aggiornata, permette di consultare le posizioni attualmente aperte e inviare candidatura diretta. In questo caso, potrete dare un’occhiata a quando compaiono le voci dedicate a Palermo, poi dovrete compilare l’apposito form online e allegare il cv. Occhi ben aperti, quindi, e restate pronti a mandare subito la candidatura per non rischiare di perdere un’occasione interessante.