Assunzioni assistenti di volo con Wizz Air, nuove selezioni per diplomati: date recruiting days

Nuove assunzioni nel settore aereo. Trovare lavoro non è sempre facile. E la dimostrazione è che molti giovani preferiscono andare all’estero per cercare fortuna e arricchire il proprio curriculum piuttosto che restare in Italia. Negli ultimi mesi, però, alcune grandi aziende stanno assumendo in vari settori. Tra questi ci sono anche le compagnie aeree, che dopo la pandemia sono tornate ad assumere varie figure per rimettersi in carreggiata. Infatti, durante le restrizioni covid i licenziamenti nel settore aereo sono stati tantissimi con tutte le conseguenze che sappiamo.

I vettori, però, complice la ripresa e le prenotazioni dei voli, sono tornate in pista e ora cercano personale per i prossimi mesi. La compagnia aerea low cost Wizz Air, ad esempio, offre delle interessanti opportunità di lavoro per chi sogna di fare l’hostess o lo steward. La low cost, per reclutare i candidati, ha deciso di organizzare delle giornate di recruiting in varie città.

Assunzioni assistenti di volo con Wizz Air, requisiti

Ma vediamo di seguito quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

La nota compagnia aerea Wizz Air, che sta cercando di espandersi sempre di più e dare filo da torcere alle altre low cost, sta cercando degli assistenti di volo motivati e positivi che dovranno occuparsi di:

Svolgere compiti a bordo e a terra rispettando le politiche della società

Seguire le vendite in volo

Occuparsi della sicurezza e l’assistenza dei clienti

Accogliere i passeggeri con atteggiamento positivo e fare assistenza durante il viaggio

Seguire i valori di Wizz Air ossia dedizione, inclusività, positività, integrità e sostenibilità.

Per potersi candidare come assistente di volo per Wizz Air bisogna possedere alcuni requisiti.

Avere almeno 18 anni di età

Avere un’altezza minima per le donne di 165 cm e per gli uomini di 175

Possedere un diploma di scuola superiore

Conoscenza fluente della lingua inglese e di una seconda lingua europea centro orientale, come lituano, lettone, slovacco, ceco, rumeno, bulgaro, tedesco, macedone, serbo, ucraino, georgiano o bosniaco, polacco, ungherese

Possesso del passaporto

Capacità natatorie

Disponibilità a raggiungere l’aeroporto entro 60 minuti dalla comunicazione

Personalità socievole

Assenza di tatuaggi o piercing

Avere una buona vista.

Le date delle giornate di reclutamento

Come:

Gli interessati che hanno i requisiti richiesti, possono partecipare alle giornate di reclutamento per le assunzioni di Wizz Air organizzate in Italia nelle seguenti date:

Il 20 aprile alle ore 9 a Napoli presso Starhotels Terminus, Piazza Garibaldi 91

Il 24 aprile alle 9 a Milano presso Crowne Plaza Milano – Aeroporto Malpensa, Via Arturo Ferrarin 7, Case Nuove (VA).

Il 25 aprile a Roma alle 9 presso Hotel Mercure Roma West, Viale Eroi di Cefalonia 301

L’11 maggio a Milano Malpensa presso Crowne Plaza Milano – Aeroporto Malpensa, Via Arturo Ferrarin 7, Case Nuove (VA)

Il 13 maggio alle 9 a Romas presso Ibis Roma Fiera, Via Arturo Mercanti 63

Il 17 maggio a Venezia alle ore 9 presso Novotel Venezia Mestre Castellana, Via Alfredo Ceccherini 21,

Il 22 maggio a Napoli, presso Millenium Gold Hotel, Via Comandante Umberto Maddalena 192

Il 25 maggio a Roma Fiumicino presso Ibis Roma Fiera, Via Arturo Mercanti 63,

Il 25 maggio a Milano Malpensa presso Crowne Plaza Milano – Aeroporto Malpensa.

I candidati possono candidarsi inviando la domanda tramite questa pagina Cabin Crew Recruitment Days. Il giorno delle selezioni si svolgeranno dei colloqui, presentazioni e giochi di squadra e poi saranno decisi i candidati che potranno ottenere il contratto. Cosa aspettate a inviare la domanda se sognate di lavorare e viaggiare in Europa?