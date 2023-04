Assunzioni in Puglia, si cerca nuovo personale per parchi divertimenti

Il settore dei parchi divertimento si sta facendo sempre sentire nel mondo del lavoro e le nuove assunzioni in Puglia ci dicono che aumentano le posizioni aperte per coloro che sono in cerca di occupazione. Vediamo quali sono le figure richieste e come presentare la propria candidatura per questa nuova interessante opportunità.

Assunzioni in Puglia, 29 posti disponibili

Sono 20 mila le nuove assunzioni nei parchi giochi che arriveranno in Italia in questo 2023. Con l’arrivo della primavera è iniziato il recruiting di diverse aziende, come ad esempio Leolandia che, proprio di recente, ha avviato la selezione di 80 nuovi lavoratori. Le varie strutture presenti nel nostro paese stanno investendo tanto in ampliamenti e ricostruzioni, con un totale di 120 milioni di euro da spendere in questo 2023. Si tratta quindi di un fenomeno in netta espansione che per forza di cosa coinvolgerà sempre più personale. Ciò significa che aumenterà il numero delle assunzioni nel nostro paese, tanto è vero che tutto ciò ha già comportato un incremento dei posti di lavoro del 20%.

Secondo i calcoli ciò porterà a ben 30 mila nuove assunzioni da completarsi durante l’anno, 20 mila con contratto a tempo determinato per l’estate, e 10 mila con contratto indeterminato.

Chiuso il discorso generale sul fenomeno parco giochi che sta prendendo resiste stoicamente nel nostro paese in crisi, concentriamo sulle nuove assunzioni in Puglia. I 29 posti disponibili sono così suddivisi:

3 addetti alla manutenzione del verde;

20 assistenti bagnanti con brevetto;

6 addetti alle pulizie.

Per quanto riguarda i requisiti da soddisfare, è richiesta esperienza pregressa soltanto per il ruolo di manutentore del verde. Gli altri requisiti che invece accomunano tutte e tre le figure sono conoscenza dell’italiano e possesso della licenza di terza media.

Contratto di lavoro e come presentare domanda

Lavorare in un parco giochi può essere incredibilmente soddisfacente, in quanto ti mette in contatto con tante persone che hanno tutta l’intenzione di rilassarsi e divertirsi. Si tratta quindi di un’atmosfera estremamente positiva che fa dell’ambiente di lavoro un posto gioioso e dinamico. Non tutte le figure però saranno a stretto contatto con il pubblico. In questo caso, infatti, possiamo dire che il parco giochi sito a Gallipoli, in provincia di Lecce, sta cercando personale per mansioni che esulano da tale rapporto, fatta eccezione per il bagnino che invece dovrà necessariamente avere a che fare con i bagnanti.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro, l’azienda offre un contratto full time, a tempo determinato. Il lavoratore dovrà seguire una precisa turnazione, quindi si richiede anche una certa elasticità negli orari. Le assunzioni in Puglia sono seguite dalla stessa regione, per questo motivo i candidati dovranno presentare domanda entro l’11 aprile esclusivamente all’indirizzo mail [email protected] Per candidarsi sarà necessario compilare il modulo scaricabile dal sito della regione, indicando il codice della mansione per la quale ci si candida: