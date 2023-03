Assunzioni Leolandia, 80 posti disponibili con contratto stagionale

Nuove opportunità di lavoro grazie alle assunzioni Leolandia. Il noto parco giochi sta cercando personale da inserire presso la propria struttura a Bergamo con contratto stagionale, anche full time a 40 ore settimanali. Per il personale assunto ci sarà anche la possibilità di ottenere un prolungamento oltre la stagione estiva e proseguire per tutto l’anno, in concomitanza con gli eventi organizzati per Halloween e Natale. Non mancano anche contratti più lunghi per coloro che saranno impiegati negli uffici amministrativi della sede.

Assunzioni Leolandia, 80 posizioni aperte

È il momento di accelerare sul fronte assunzioni per quanto riguarda i nostri parchi divertimenti. Dopo il massiccio reclutamento di personale da parte di MagicLand, anche Leolandia si attiva e cerca di rinfoltire il suo organico in vista dell’estate. Lavorare in questi parchi giochi è sicuramente una prospettiva interessante, soprattutto se siete persone che, oltre a guadagnare anno stipendio, vogliono anche divertirsi e approcciarsi al mondo del lavoro in modo dinamico e propositivo. Sarete infatti a stretto contatto con tante persone che avranno voglia di relax e divertimento, e naturalmente non mancheranno i bambini, ormai la clientela più frequente di questo genere di parchi.

Per quanto riguarda Leolandia, l’azienda sta assumendo davvero tanto in questo periodo. A febbraio ha infatti reclutato ben 120 risorse, e ora stanno per aggiungersi altri 80 dipendenti. L’obiettivo è di completare l’organico entro il mese di maggio, quindi i colloqui inizieranno ufficialmente il giorno 11 aprile. Come fare per candidarsi? Per farlo basta andare sul portale ufficiale del gruppo e cliccare sulla voce Lavora con Noi. Da qui sarà quindi possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum.

Requisiti e posizioni aperte

Le assunzioni Leolandia sono rivolte a candidati di ambo i sessi e le posizioni aperte sono molteplici:

customer care;

LeoConcierge per assistenza a clienti VIP;

biglietterie;

animatori;

personaggi mascotte.

Le risorse saranno inserite nelle seguenti aree:

attrazioni;

negozi;

ristorazione;

pulizie;

manutenzione.

Ma non è tutto, poiché sono disponibili anche ulteriori posizioni di tipo impiegatizio. Si cerca infatti un sales account junior per il reparto commerciale e un impiegato per l’ufficio tecnico. Infine, le assunzioni Leolandia sono rivolte anche a giovani senza esperienza. Nello specifico si sta cercando un tirocinante per l’area IT.

In generale, per tutte le posizioni attualmente aperte è previsto un breve corso formativo atto a fornire all’assunto le specifiche competenze tecniche relative alla propria mansione. Tra i requisiti è richiesta la conoscenza dell’inglese, oltre a una spiccata propensione alle relazioni interpersonali, vista l’esigenza di lavorare a stretto contatto con il pubblico.