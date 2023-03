Assunzioni MagicLand, 300 risorse ricercate, ecco le posizioni aperte

Il noto parco di divertimenti di Roma sta cercando personale per la nuova stagione: 300 assunzioni MagicLand inserire nelle aree tematiche presenti presso la struttura di Valmontone. Vediamo quali sono tutte le posizioni aperte e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni MagicLand, si cerca personale

La stagione 2023 è ormai alle porte e il parco divertimenti è in cerca di nuovo personale. Proprio di recente, l’azienda ha annunciato anche l’apertura di un parco acquatico denominato MagicSplash. Per l’occasione si cercano altre 100 risorse che lavoreranno in svariati settori. Ma torniamo a concentrarci sulle assunzioni di MagicLand. La struttura aprirà il prossimo primo aprile e offrirà il consueto intrattenimento a tutte le famiglie che decideranno di visitarla. Si cerca quindi personale da impiegare nelle aree ristoro, animazione, spettacoli, vendite e accoglienza. Le posizioni sono aperte anche a candidati senza esperienza, a eccezione che per le aree ristorazione e caffetteria. L’azienda offre contratti di tipo stagionale. Ecco di seguito l’elenco delle figure ricercate:

animatori, mascotte e addetti audio/luci;

attori e ballerini;

addetti ai negozi;

operatori accoglienza nelle biglietterie;

addetti alle attrazioni;

addetti alla ristorazione;

cuochi e pizzaioli;

addetti alla caffetteria.

Per alcune posizioni è richiesta la conoscenza della lingua inglese. È inoltre richiesta la disponibilità a lavorare nei giorni festivi e al lavoro di gruppo, oltre che una spiccata capacità nel relazionarsi con il pubblico.

Come lavorare con il parco divertimenti di Roma?

MagicLand è un parco giochi attivo dal 2011. La struttura copre 600 mila mq ed offre svariate attrazione. Inoltre, si organizzano eventi e spettacoli di intrattenimento. All’interno vi si trovano 39 giostre, due teatri e l’ormai celebre Planetarium Cosmo Academy. Inoltre, i visitatori potranno disporre di tanti punti ristoro come ristoranti e bar, oltre che di negozi e altri punti vendita per fare acquisti. Particolarmente ampio anche il parcheggio, il quale conta ben 5500 posti auto. Il successo della struttura ha fatto sì che nel 2018 fosse acquisita dal gruppo Pilarstone, società che si occupa del settore bancario offerendo offrendo competenze operative e capitali a diverse banche europee.

Ma veniamo finalmente al nocciolo della questione: come candidarsi alle nuove assunzioni MagicLand? La domanda ha una risposta semplicissima, basta collegarsi al portale ufficiale dell’azienda e visitare la pagina Lavora con Noi. Da qui saranno visibili tutte le posizioni aperte e candidarsi per una di esse. Per farlo basterà compilare il form online e caricare il proprio curriculum. Ricordiamo che MagicLand è in cerca di personale periodicamente, quindi vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina anche in seguito, qualora la vostra prima candidatura non dovesse essere accolta.