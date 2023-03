Assunzioni Primark: offerte lavoro per Addetti Vendite e Store Manager

Vi piacerebbe lavorare nei negozi Primark? I giovani di oggi sono molto propensi a lavorare nei grandi store di moda e quando le grandi catene low cost pubblicano delle offerte lavoro, arrivano sempre moltissime domande. È il caso di Primark, appunto, la nota catena irlansede che seleziona personale in Italia e anche all’estero per varie posizioni lavorative. Scopriamo, di seguito, di cosa si tratta, e come inviare la candidatura. Primark, ha intenzione di aprire nuovi negozi. Quindi sta cercando personale da assumere a tempo determinato o indeterminato, o in stage, con orario part time o full. Insomma, sono disponibili vari tipi di contratto e mansioni.

Assunzioni Primark: offerte lavoro in Italia, ecco le posizioni aperte

La ricerca principale è per addetti vendita in varie città italiane tra cui Milano, Roma, Chieti, Verona, Firenze,Torino, Venezia, Rozzano (Milano), Arese (Milano), Bologna, Catania e Brescia. Per questa posizione si cercano persone che amano la moda e sono disposte a lavorare in team.

Inoltre, dovranno avere capacità di assistere clienti, gestire il magazzino e sistemare la merce.

Su Roma, invece, Primark sta cercando degli stagisti addetti alle vendite, che dovranno essere appassionati di moda, ma anche avere attitudine al cliente, e dare la disponibilità a lavorare su turni dal Lunedì alla Domenica, tra le ore 07:00 e le ore 22:00 per 30 ore settimanali.

La nota catena cerca anche degli Allievi Store Manager a Roma e Milano, che hanno già esperienza manageriali di almeno 2 anni nel settore retail e ottime doti relazionali. Anche in questo caso, si richiede flessibilità oraria e disponibilità immediata a trasferimenti.

Altre ricerche e come candidarsi

Altre posizioni aperte con Primark sono quelle per Department Manager e Store manager.

Nel primo caso la ricerca è suCatania, Brescia,Bologna,Roma, Torino, Verona, Milano, Chieti e Firenze. Si cercano giovani con esperienza di almeno 2 anni nella gestione di team nel settore. Nel secondo caso, le sedi di lavoro sono a Milano,Roma e Catania e la richiesta si rivolge a professionisti con esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store.

La catena è alla ricerca anche di Team Manager a Chieti, Firenze, Caserta, Milano, Roma, Catania, Bologna, Brescia e Verona, HR Generalist – People and Culture Supervisor e Visual Merchandising Manager e Milano e Stage People & Culture Assistant a Catania.

Oltre che in Italia Primark cerca anche figure da assumere all’estero come Retail Assistant, Supervisor, Assistenti, Store Manager e Cassieri in vari paesi europei. Gli interessati alle assunzioni Primark possono candidarsi inviando la domanda sul sito Primark – Italy. In seguito, i candidati ritenuti idonei saranno contattati per una intervista o altri tipi di colloqui. Tutti i dettagli, comunque, sono disponibili alla pagina indicata.