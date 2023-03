Assunzioni compagnie aeree contro cancellazione voli: offerte lavoro Lufthansa e aeroporto Fiumicino

Da giorni si parla della possibile cancellazione di 90mila voli aerei nei prossimi mesi, che di conseguenza potrebbero far vivere lo stesso incubo dell’estate 2022. Il motivo è sempre lo stesso. Dopo la pandemia, molte compagnie aeree non hanno abbastanza personale per gestire il flusso di richieste. Ecco perché alcuni vettori come Lufthansa sono alla ricerca di nuove figure da assumere. Anche l’aeroporto Fiumicino di Roma, sta cercando nuovo personale, proprio in vista dei mesi più frenetici per le partenze, proprio per evitare disagi e polemiche. Vediamo, allora, quali sono le offerte lavoro di Lufthansa e di Fiumicino e come inviare la candidatura.

Assunzioni compagnie aeree, Lufthansa cerca migliaia di hostess e piloti

La compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, sta cercando piloti e assistenti di volo in tutto il mondo. E non è nemmeno l’unica. Anche altri vettori come Ita, Klm e Air France hanno in mente di selezionare nuove figure per correre ai ripari.

L’intenzione di Lufthansa è assumere 1.250 piloti e steward entro il 2023. La richiesta è rispondere alle esigenze del mercato, in netta ripresa dopo la pandemia.

Senza assunzioni, infatti, sia Lufthansa che le altre compagnie, rischiano di rimanere senza personale e la cancellazione dei voli diventerebbe realtà. Il vettore tedesco ha pensato ad una maxi campagna di recruiting per trovare 20mila figure in tutto il mondo, di cui una parte entro il 2023. Tutte le offerte di lavoro di Lufthansa si possono trovare alla pagina lavora con noi della compagnia aerea. Allo stesso modo, anche la compagnia di bandiera indiana Air India sta cercando 900 piloti e 5mila addetti allo staff.

Offerte lavoro Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci

Sempre nel settore aereo, il Gruppo ADR (Aeroporti di Roma) seleziona personale per assunzioni presso l’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Per la precisione si cercano. Per candidarsi è sufficiente avere un diploma. I candidati dovranno occuparsi di attività legate alla gestione e l’assistenza dei passeggeri a ridotta mobilità, garantire il corretto allestimento della sala accoglienza e agevolare le attività di assistenza dei passeggeri.

Per poter inviare la candidatura, è fondamentale possedere alcuni requisiti, tra cui: il diploma di scuola superiore, orientamento al cliente, capacità di problem solving, capacità nell’organizzazione e pianificazione del lavoro, conoscenza fluente della lingua inglese a livello B1 e possesso della Patente B.

Una volta inviata la candidatura, i soggetti saranno chiamati a dei colloqui. I prescelti otterranno un contratto part time a tempo determinato su turni, anche notturni o nei weekend. Per candidarsi bisogna collegarsi a questa pagina e cliccare sull’annuncio per ‘Addetti scalo dispatcher’.