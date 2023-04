Assunzioni Poste Italiane per consulenti finanziari, scopri se puoi candidarti

Chi sta cercando lavoro in questo periodo sarà felice di sapere delle nuove assunzioni di Poste Italiane. Più o meno ogni mese, la nota azienda, che si occupa della gestione del servizio postale nel nostro Paese, pubblica delle nuove offerte di lavoro, spesso per postini, ma anche per consulenti finanziari, banconisti e altre figure. Nonostante non sempre Poste garantisca un contratto a tempo indeterminato, arrivano sempre moltissimi curriculum da parte di giovani e meno giovani che sognano un posto di lavoro nella famosa e storica realtà italiana. Segno che alcuni lavori non risentono dei cambiamenti del mercato. Le nuove offerte di lavoro di Poste, stavolta, riguardano i laureati, ma non di rado anche diplomati senza nessuna esperienza.

Assunzioni Poste Italiane per consulenti finanziari, ecco come candidarsi

Le nuove offerte di lavoro di Poste Italiane riguardano dei consulenti finanziari laureati da immettere in azienda su tutto il territorio nazionale. In particolare in Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Sardegna.

Non si richiede nessuna esperienza ma il possesso di una laurea. In seguito, una volta che i profili migliori saranno selezionati, si passerà alla vera e propria assunzione con contratto da dipendente e la possibilità di coinvolgimento in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Per quanto riguarda i requisiti per candidarsi come consulente finanziario, si richiedono:

la laurea, possibilmente in materie economiche

ottima conoscenza del pacchetto Office

ottime capacità organizzative

doti comunicative e capacità di lavorare in team

si richiede anche la capacità a seguire degli obiettivi commerciali mentre non è richiesta nessuna esperienza.

I candidati consulenti, avranno modo di lavorare in Poste Italiane e di occuparsi della promozione e vendita di prodotti del gruppo.

Le altre offerte di lavoro

In seguito, ci sarà anche la possibilità di ampliare la propria carriera all’interno di Poste e valutare nuovi percorsi.Gli interessati a queste offerte di lavoro possono inviare la candidatura sulla pagina Poste lavora con noi entro il 23 aprile 2023. Successivamente, i candidati ritenuti idonei saranno invitati a partecipare a un virtual recruiting day per presentarsi all’azienda.

Chi non ha i requisiti necessari per candidarsi come consulente non deve temere, perché Poste ha aperto anche altre selezioni. Fino al 9 aprile, ad esempio, ci si può candidare per la posizione di Consulenti finanziari mobili a Cuneo, Varese, Pavia, Lecco e Trento. In questo caso si richiede esperienza nel ruolo di almeno 2 anni nel settore bancario/assicurativo, in ambito commerciale di finanziamento e la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari.

Fino al 31 dicembre 2023 ci si può candidare per la Provincia di Bolzano (Val Venosta, Val Pusteria, Valle Isarco, Val Gardena, Burgraviato) dove si cercano figure di front end con diploma e patentino di bilinguismo. Sempre fino al 9 aprile è possibile inviare la candidatura per postini su tutto il territorio nazionale in vista della stagione estiva. I candidati saranno assunti a tempo determinato e per inviare la domanda dovranno possedere il diploma e la patente di guida in corso di validità. Infine, fino al 23 giugno è possibile inviare la domanda per Addetti alla logistica per Sda Courier. Cosa aspettate?