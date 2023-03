Assunzioni Poste Italiane: la bella stagione porta nuove offerte lavoro per giovani

Anche se i giovani cercano la flessibilità e danno molto peso al bilanciamento tra vita privata e lavoro, quando vengono pubblicate alcune offerte di lavoro da parte di aziende note, scatta sempre la corsa all’invio della domanda. Un esempio concreto è Poste Italiane, che più volte l’anno apre delle posizioni per postini e altre figure e in breve tempo arrivano sempre moltissime domande. Tra i motivi di questo successo non c’è solo il marchio noto ma anche il fatto che spesso si possono candidare diplomati. E non servono neanche particolari requisiti. Prosegue la campagna di assunzioni di Poste Italiane per postini e altre figure professionali in questo 2023.

I portalettere vengono arruolati mediante contratto a tempo determinato, nella maggior parte dei casi per coprire picchi di stagione o personale assente. Gli altri incarichi ricevono invece un’assicurazione maggiore attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato. In alcuni casi può anche avvenire a termine o in stage.

Assunzioni Poste Italiane, ecco le posizioni aperte per la primavera 2023

Nella maggior parte dei casi le selezioni avvengono su tutto il territorio nazionale, includendo sia i laureati che i diplomati. Un’altra cosa importante da sottolineare è che per l’incarico di postino non è richiesta da parte di Poste Italiane alcuna esperienza precedente.

Di seguito le ultime posizioni aperte per lavorare all’interno dell’azienda Poste Italiane:

consulenti finanziari mobili: le città in cui avvengono le assunzioni sono Trento, Cuneo, Busto Arsizio, Lecco e Pavia

buying e procurement roles: la città di riferimento è Roma

operatori di sportello con lingua spagnola: Milano e Firenze sono le due città in cui Poste ha avviato la selezione di nuovo personale

figure di front end: chi è interessato può inviare le candidature per lavorare come front end per Poste Italiane a Bolzano e in tutto il Trentino Alto Adige

addetti logistica SDA Express Courier: sono numerose le città del Nord Italia in cui Poste ha aperto le selezioni per nuovi addetti alla logistica, tra cui Gorgonzola, Bologna, Trieste, Milano, Piacenza e Landriano.

Requisiti e contratto di lavoro per portalettere

Prima di inviare la propria candidatura al ruolo di portalettere, occorre prima verificare di rispettare i seguenti requisiti:

patente di guida in corso di validità (idone per la guida del motomezzo di Poste)

diploma di scuola media superiore

patentino del bilinguismo (provincia di Bolzano).

Come accennato nel capitolo precedente, nel 99,9% dei casi le assunzioni come portalettere avvengono tramite il contratto a tempo determinato, della durata dai 3 ai 4 mesi. Lo stipendio è pari a 1.200 euro netti al mese, che può aumentare nel caso si sia disposti a effettuare ore di straordinario.

La selezione avviene di solito in due fasi. All’inizio, i candidati idonei ricevono un’email che contiene l’invito ad effettuare un test di ragionamento logico. L’indirizzo di posta elettronica da cui si riceve questa email è [email protected] Se si supera il test via web, dopo pochi giorni si viene contattati direttamente da Poste Italiane per fissare l’appuntamento sia per il colloquio che per la prova pratica di guida effettuata su motomezzo 125 cc.