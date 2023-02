Assunzioni Poste Italiane, si cerca personale che parli arabo, ecco dove

La globalizzazione ha cambiato ogni aspetto del nostro quotidiano e l’interazione tra le varie culture necessita sovente di conoscenze linguistiche che diventano requisiti essenziali nel mondo del lavoro di oggi. Le nuove assunzioni Poste Italiane, ad esempio, possono essere un’occasione importante per coloro che parlano arabo. Vediamo dove si cerca personale e come presentare domanda.

Assunzioni Poste Italiane, nuovo personale

Si offre contratto a tempo indeterminato full time per operatore di sportello negli Uffici Postali Multilingue di Verona. Ecco i requisiti che il candidato deve possedere:

diploma di scuola superiore con votazione minima pari a 70/100 o 42/60;

ottima conoscenza della lingua araba.

Il possesso della laurea o una votazione superiore a quella minima richiesta saranno considerati valori aggiunti. Gli uffici postali multilingue offrono importanti occasioni professionali a coloro che appunto hanno conoscenza di lingue estere. Tali uffici sono aperti nelle principali città italiane e si pongono l’obiettivo di offrire assistenza agli stranieri che lavorano nel nostro paese. Sono già ventinove i punti Poste Italiane adibiti a tale scopo presenti sul territorio italiano. Oltre che per stranieri che lavorarono in Italia, tali centri sono particolarmente utili per turisti e studenti universitari fuori sede, i quali necessitano di alcuni servizi essenziali, come riferimenti e informazioni su documenti necessari al fine di lavorare o studiare nel nostro paese, e hanno bisogno di assistenza per commissioni, conti correnti e altre cose importanti come creare la propria identità digitale (Spid).

Dove e come presentare domanda

Le assunzioni Poste Italiane per operatori e operatrici di sportello che parlano arabo sono aperte all’ufficio postale di Verona porta Organa. Il personale è composto da due operatori, un consulente interno e un consulente multilingue.

Le lingue parlate sono inglese, francese, arabo e Tagalog (filippino). In questo modo è possibile superare le barriere linguistiche e offrire la necessaria assistenza al maggior numero di stranieri presenti sul territorio. L’ufficio di via Porta Organa è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

Se siete residenti o domiciliati in zona, e rispondete ai requisiti richiesti, troverete quindi particolarmente allettante la proposta offerta dalle nuove assunzioni Poste Italiane. Ma come presentare domanda? Anche in questo caso, l’azienda si serve delle vie telematiche per reclutare nuovo personale. Basta quindi andare sul portale ufficiale e visionare le posizioni aperte nella pagina Lavora con Noi. In questa è presente anche l’opzione relativa alla candidatura spontanea, la quale offre la possibilità di presentare domanda per qualsiasi posto disponibile attualmente o nelle prossime settimane. Non è la prima volta, infatti, che l’azienda cerca personale di diverso tipo, e non mancheranno certamente nuove occasioni anche in futuro. Dopo aver cliccato su “Invia candidatura ora”, sarà necessario inserire la propria mail, compilare il form online e caricare il proprio curriculum nel database.