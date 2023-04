Assunzioni Poste Italiane, 25 mila posti di lavoro entro 2024. Le figure ricercate

Chi da sempre desidera lavorare con Poste italiane, per avere un posto di lavoro più certo e in una realtà stabile, sarà felice di sapere che entro il 2024 il gruppo punta ad assumere 25mila persone. Un numero davvero importante, frutto di un piano industriale che prevede anche il ricambio generazionale e l’inserimento in azienda di giovani per garantire il turnover. Oltre alle nuove assunzioni previste entro il 2024, Poste italiane è in procinto di assumere anche nuovi postini in vista del picco stagionale. Vediamo di seguito di che cosa si tratta e quali sono le figure ricercate.

Assunzioni Poste Italiane, 25 mila posti di lavoro entro 2024

Per quanto riguarda le assunzioni previste entro il 2024, queste rientrano nel progetto Sustain & Innovate, un piano strategico lanciato un anno fa che mira ad alcuni obiettivi di crescita e al ricambio generazionale. Solo lo scorso anno, Poste ha assunto 3.400 persone, anche con contratti stabili. Lo scopo di quest’anno è reclutare ancora più persone, accompagnando le uscite volontarie.

Le offerte di lavoro attuali

Entro luglio 2023, ad esempio, si prevedono nuove assunzioni per 1.700 persone nei settori Recapito e Nodi di Rete. Tra lesi parla di portalettere, consulenti finanziari, addetti per i settori recapito e smistamento e altri impiegati per le aree finance. Entro il 2024 si punta ad incrementare i consulenti finanziari di almeno 2mila unità.

Anche per la primavera 2023 e in vista dei picchi stagionali, il gruppo è alla ricerca di nuovi profili da assumere, anche senza esperienza. Periodicamente vengono aperte delle nuove posizioni per postini, che lavoreranno durante il periodo estivo o autunnale. Per queste posizioni, si ricercano diplomati o laureati senza esperienza in grado di guidare il motomezzo aziendale e con patente di guida.

Tirocinio professionale forense ex art. 41 legge n. 247/2012 a Roma, Napoli e Cagliari.

Addetti Logistica SDA Express Courier per le regioni del centro o nord, in particolare su Landriano, Piacenza, Milano, Trieste, Bologna e Gorgonzola. La ricerca è rivolta a diplomati con votazione minima 70/100 e soggetti che daranno la disponibilità a lavorare su turni (anche notturni).

Consulenti finanziari in Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Sardegna. Per questa posizione si ricercano laureati in economia o materie affini interessati a diventare consulenti per Poste e in grado di promuovere i servizi offerti dal gruppo.

Figure di front end a Bolzano con diploma e patentino di bilinguismo. Per questa posizione di lavoro si prevede un contratto a tempo indeterminato.

Consulenti finanziari mobili a Cuneo e Genova. Per candidarsi è necessario possedere una laurea in economia e avere un’esperienza nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore bancario-assicurativo in ambito commerciale in attività di consulenza e vendita.

Solitamente, le candidature riguardano la maggior parte delle province italiane e il contratto è sempre a tempo determinato. Lo stipendio mensile è di circa 1.200 Euro al mese netti.Altre posizioni aperte con Poste italiane sono:

Se avete fretta di trovare un nuovo lavoro, queste proposte potrebbero fare al caso vostro.