Assunzioni Pirelli, tante posizioni aperte per l’azienda colosso del settore automobilistico

È una delle più note multinazionali del nostro paese, ed è considerata un vero e proprio colosso del settore automobilistico. Le nuove assunzioni Pirelli, quindi, non possono che fare gola a tanti aspiranti lavoratori. L’azienda ha aperto nuove posizioni per diversi professionisti. Andiamo a scoprire quali sono le figure ricercate e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Pirelli, tante posizioni aperte

Produttrice di pneumatici per auto, moto e biciclette, Pirelli rappresenta senza dubbio una delle eccellenze del made in Italy. Nasce a Milano nel lontano 1872 e la sua storia è costellata di successi e partnership di altissimo livello. Molti infatti la ricorderanno anche sulle magliette dell’Inter, essendo stata lo sponsor ufficiale della squadra nerazzurra per diversi anni (dal 1995 al 2021). Oggi è presente negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Brands, essendo quotata in borsa addirittura dal 1922. Ora il colosso sta cercando nuovo personale, e le posizioni sono aperte anche a risorse senza esperienza da inserire in azienda attraverso appositi stage formativi. Ma quali sono le risorse ricercate? Elencarle tutte è davvero cosa proibitiva.

Per avere un’idea, però, dei giovani senza esperienza che la multinazionale sta cercando, ecco alcuni esempi.

Alcune posizioni aperte attraverso stage per candidati senza esperienza:

Internship – Process Intelligence – JUNIOR Milano Ricerca e Sviluppo

Maintenance Coordinator Milano Proprietà Industriale

Investor Relations (HQ) Milano Finanza

Internship- Quality Car Indu Team (Plant Settimo Torinese) Settimo Torinese Qualità

Internship- Ingegnere di Manutenzione (Plant Settimo Torinese) Settimo Torinese

General Management

Moto Trade & Consumer Marketing Milano Marketing

Internship – Product Marketing & Business Intelligence Moto Milano Marketing

Internship – Media Planning Milano Media/Advertising

Altre posizioni professionali e come candidarsi

Le assunzioni Pirelli sonno rivolte anche a professionisti del settore.

In questo caso l’azienda ha suddiviso il proprioa seconda degli anni di esperienza maturati dalla risorsa nello specifico settore professionale. A tal proposito segnaliamo le assunzioni di un altro colosso del nostro paese nato a Milano, stiamo parlando delle posizioni aperte da ATM . Ma torniamo a Pirelli, ecco le altre figure richieste:

Per professionisti con esperienza da 1 a 3 anni:

R&D Data Analytics (plant Settimo Torinese) Settimo Torinese Ricerca e Sviluppo

OE Quality Specialist Milano Qualità

R&D Digital Transformation Manager – Product Milano Ricerca e Sviluppo

Car Dealer Account Veneto Commerciale / Vendite

Esperienza da 3 a 5 anni:

Product Development Engineer Milano Ricerca e Sviluppo

Moto Brand Specialist Milano Marketing

Full Stack Software Developer Bari Digital Solutions Center Bari

Data Engineer Bari Digital Solutions Center Bari

Product Development Technologist – Cycling Milan Ricerca e Sviluppo

SAP Senior Logistic Specialist Bari Digital Solutions Center Bari

Statutory Financial Statements Senior Specialist 1 Amministrazione e Controllo

Esperienza da 5 a 10 anni:

Hr Generalist – Plant Settimo Torinese Settimo Torinese Risorse Umane

Senior Engineer Vehicle Dynamics Milano Ricerca e Sviluppo

Environmental Manager Milano Health and Enviroment

Global Risk Management & Sustainability Manager – Procurement Milano Acquisti

International Tax Senior Specialist Milano Finanza

Group Tax Reporting Manager Milano Finanza

Da come possiamo vedere in questo ricco elenco, le assunzioni Pirelli sono aperte in diverse città del nostro paese. Non solo per la sede centrale di Milano, ma anche a Bari e Settimo Torinese. Ma come presentare la propria candidatura? Per farlo basterà collegarsi al portale dell’azienda, e andare sulla pagina Lavora con Noi. Da qui si potranno visualizzare tutte le posizioni aperte e inviare la propria candidatura per una di esse.