Assunzioni ATM per diplomati, offerte lavoro anche per chi è senza esperienza

Arrivano nuove assunzioni per diplomati. Fino a poco tempo fa non era difficile sentirsi dire: “Non la possiamo assumere perché non ha una laurea o poca esperienza”. Il mercato del lavoro, però, sembra profondamente cambiato soprattutto dopo la pandemia. Da un lato si è fatto largo lo smart working, che ha dato via al lavoro flessibile, dall’altro le persone hanno capito l’importanza di poter coniugare vita privata e lavoro e la conseguenza logica si è vista con il fenomeno delle grandi dimissioni. Sopratutto da parte di profili qualificati.

Sembrano concetti slegati, ma forse neanche troppo. Le aziende, infatti, nell’ultimo anno, sono tornate a dare importanza anche a quelle figure per cui basta il diploma, anche perchè, non di rado, si cercano determinati laureati che sono però introvabili. Le offerte lavoro per diplomati sono parecchie. Basti pensare a grandi aziende come Poste Italiane, Ferrovie dello Stato o alcune banche che non di rado assumono diplomati. Atm, l’Azienda Trasporti Milanesi (ATM), fa anche di più.

Assunzioni ATM per diplomati, le nuove offerte di lavoro

Sta cercando persone diplomate e senza esperienza.

Le nuove offerte lavoro di Atm sono per giovani che saranno inseriti come tecnici per manutenzione dei mezzi e degli impianti. In vista di un piano strategico, l’azienda milanese ha pubblicato dei nuovi annunci per selezionare alcune figure per cui basta il diploma e non serve nemmeno avere esperienza pregressa. Per candidarsi a questa posizione di lavoro – sicuramente allettante per chi è giovane e appena diplomato – è fondamentale possedere alcuni requisiti. Prima di tutto un diploma tecnico con indirizzo elettronico, elettrotecnico, meccatronico o elettromeccanico. Preferibilmente si richiede anche l’appartenenza alle categorie protette o il possesso dei requisiti di cui all’art.

1. Infine, i potenziali assunti dovranno avere l’idoneità alla mansione da accertare tramite visita medica.

I candidati selezionati, una volta scelti dalle risorse umane, saranno inseriti in un percorso che prevede un corso di formazione offerto dall’azienda presso la Nuova Academy Tecnica della durata di 140 ore. Di cui la metà dedicato alla formazione teorica e l’altra metà a quella pratica. Il corso durerà un mese e mezzo e richiederà un impegno a tempo pieno. Una volta terminato il corso, i futuri assunti dovranno sostenere una prova pratica e una visita. Chi supererà tutte queste fasi otterrà l’assunzione a tempo indeterminato.

Le altre propposte

Atm sta cercando anche altre figure, tra cui Conducenti di linea a Milano, Conducenti di filobus, anche senza esperienza, e Operatori manutenzione scambi tranviari.

Per questa ultima posizione, si richiedono esperienza pregressa nel settore, possesso della patente C, possesso di attestati di Persona Esperta PES/ Persona avvertita PAV, esperienza di 3 anni in attività di tipo elettromeccanico presso aziende metalmeccaniche e nel settore del segnalamento tranviario, metropolitano e ferroviario. Infine, anche la capacità di effettuare riparazioni delle parti meccaniche e di diagnosi tecnica e strumentale.

Ovviamente si tratta solo di alcune offerte. Tutte quelle disponibili si trovano alla pagina Atm lavora con noi da dove è possibile anche inviare la candidatura.