Assunzioni Philip Morris, 150 posti disponibili, ecco dove e come candidarsi

Tabacco e altri prodotti per fumatori sono il loro pane quotidiano. Stiamo parlando di un’azienda che è un vero e proprio colosso del settore e le assunzioni Philip Morris non possono che fare gola a coloro che stano cercando lavoro. Sono ben 150 i posti resi disponibili dalla multinazionale, vediamo quali sono i requisiti da soddisfare e come candidarsi.

Assunzioni Philip Morris, nuove offerte lavorative

Philip Morris è un’azienda statunitense che opera in ben 180 paesi nel mondo. Le sue sigarette omonime sono sono famosissime, ma non quanto quelle vendute sotto il marchio Marlboro, di proprietà della stessa società. Ora il colosso sta aprendo un nuovo centro digitale in Italia, precisamente a Terni. È dunque questa la sede in cui verranno inserite le nuove risorse che l’azienda sta cercando. Se vivete in Umbria e state cercando lavoro, questa è un’occasione che non vorrete lasciarvi sfuggire. Inoltre, a tal proposito vi segnaliamo anche una lunga serie di concorsi ancora aperti in questo mese. Ma torniamo a parlare delle nuove assunzioni che la multinazionale ha avviato per la sua nuove sede.

Il Digital Information Service Center (DISC), così è stato denominato in un comunicato ufficiale rilasciato dalla stesa azienda, apri prossimamente e per l’occasione la società ha investito 30 milioni di euro in 5 anni. In accordo con il Ministero dell’agricoltura, Philip Morris si accinge a promuovere la filiera agricola del tabacco acquistando oltre il 40% della produzione tabacchicola dell’Umbria. Secondo le stime tale progetto porterà a un profitto capace di generare circa 77 milioni di euro annui. Anche l’impatto nel mondo del lavoro non sarà di poco conto, visto che si prospetta il coinvolgimento di circa 9500 lavoratori.

Chi verrà assunto e come candidarsi?

Saranno molteplici le figure che sin da subito potranno sfruttare la proposta lavorativa offerta dalle nuove assunzioni Philip Morris. L’apertura del centro digitale sarebbe infatti prevista già tra fine aprile e i primi di maggio, con l’inserimento delle 150 risorse che avranno i ruoli più variegati. Dagli addetti all’assistenza ai clienti, ai professionisti dell’informatica, fino ad arrivare agli operatori per le funzioni logistiche e ai magazzinieri. Ma cosa fare per candidarsi? Al momento il nostro consiglio è quello di salvare sul vostro browser e tenere costantemente d’occhio la pagina ufficiale dell’azienda.

Per ora le selezioni sono state annunciate, ma non ancora avviate, quindi sul sito non troverete ancora le varie offerte lavorative. Ad ogni buon conto, il centro di Terni è ormai in dirittura d’arrivo, quindi presto potrete vedere elencate sul sito tutte le ricerche del personale avviate dall’azienda e candidarvi per una di esse compilando il form online e vanando il vostro curriculum.