Assunzioni personale biglietteria e sorveglianza all’Arena di Verona

Importante proposta di lavoro nel cuore della cultura veneta. Ecco nuove assunzioni di personale biglietteria e addetti alla sorveglianza grazie alla Fondazione Arena di Verona. Scopriamo insieme quali sono i requisiti richiesti e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni personale biglietteria e sorveglianza a Verona

L’Arena di Verona è un luogo storico del nostro paese. Si tratta di un anfiteatro romano situato al centro storico della città veneta. Oltre ad essere meta culturale, per il suo immenso valore storico, è anche location per numerosi eventi di intrattenimento. Dal 1913, durante il periodo estivo, fa da palcoscenico al festival lirico areniamo, mantenendo quindi alta la tradizione della musica classica nella nostra nazione. Inoltre, negli ultimi decenni è diventato anche palcoscenico di importanti eventi pop, ospitando concerti di musicisti contemporanei, sia italiani che internazionali.

Ma torniamo alle assunzioni di personale biglietteria e sorveglianza. La Fondazione ha infatti aperto la selezione per nuovi posti di lavoro.

ispettore della sicurezza;

ispettore della sicurezza con mansione di capo squadra;

operaio portiere;

impiegato/a di sala;

operaio indicatore;

operaio maschera;

portiere-operatore di sala;

operaio generico addetto alla sorveglianza;

operaio generico addetto alla sorveglianza dei minori.

Gli addetti alla sorveglianza svolgeranno le seguenti mansioni:

l’altra posizione disponibile si occuperà invece della biglietteria del festival Areniamo 2023. Vediamo quali sono i requisiti da soddisfare:

cittadinanza italiana o uno degli stati membri UE;

età compresa tra i 20 e i 45 anni;

residenza o domicilio a Verona o provincia;

diploma di scuola media superiore;

idoneità fisica alla mansione;

godimento di diritti civili e politici;

conoscenza della lingua inglese, oltre che italiana;

per stranieri, possesso di documentazione per lavoro di tipo subordinato in Italia.

Contratto di lavoro e come fare domanda

L’inverno è ormai alle spalle e tante realtà del nostro paese si stanno muovendo per preparare la nuova stagione.

A tal proposito segnaliamo le assunzioni del parco giochi MagicLand a Roma. Ma ora torniamo all’Arena di Verona e concentriamoci sulle nuove offerte di lavoro: le assunzioni di personale per biglietteria e sorveglianza sono aperte fino al. È quindi possibile fare domanda entro tale data. Il contratto offerto è a tempo determinato, CCNL delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. Per gli addetti alla biglietteria la selezione avverrà tramite due colloqui, mentre per gli addetti alla sorveglianza ne è previsto uno solo. Ma come presentare la propria candidatura? Se i vostri requisiti soddisfano le richieste della, ecco come fare domanda di assunzione. Bisogna andare sul portale ufficiale e cliccare su ‘Selezioni per personale a tempo determinato’.

Da qui sarà possibile visionare le due proposte lavorative e scegliere tra ‘Addetto alla sorveglianza e impiegato addetto/a ufficio biglietteria. Per compilare il form online sarà necessario cliccare su Modulo A. Infine, ecco gli allegati da inviare alla presentazione della domanda: