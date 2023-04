Assunzioni operatori di stazione a Milano, requisiti e candidatura

Nuove offerte di lavoro per diplomati. Sono aperte le assunzioni per operatori di stazione all’ATM di Milano. L’azienda di trasporti che opera nel capoluogo lombardo sta cercando personale per mettere in atto la sua strategia di miglioramento del servizio offerto ai clienti. Nello specifico verranno rafforzate le linee M1, M2 e M3. Vediamo quali sono le mansioni dei lavoratori, quali requisiti soddisfare e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni operatori di stazione ATM di Milano

L’ATM (acronimo di Azienda Trasporti Milanesi) di Milano è un vero e proprio colosso del settore. Si tratta di una società in house del comune milanese che opera nei trasporti pubblici non solo della città meneghina, ma anche dei 96 comuni facenti parte della metropoli lombarda. I suoi servizi sono molteplici, visto che si occupa, tra le altre cose, anche della gestione della sosta tariffaria, dei parcheggi di interscambio, delle zone a traffico limitato B e C e del servizio di baking sharing. L’azienda nasce nel 1931 con lo stesso acronimo, ma in quel caso il significato era differente: Azienda Tranviaria Municipale.

Pur essendo una società per azioni, è interamente partecipata del comune di Milano.

Archiviati i brevi cenni storici, entriamo ora nel merito delle assunzioni per operatori di stazione. Quali sono le mansioni che suddetti lavoratori dovranno svolgere? In sintesi, gli operatori si occuperanno del controllo e dell’assistenza ai passeggeri, e dovranno gestire eventuali anomalie operative segnalando e partecipando attivamente alla risoluzione delle relative problematiche. Nello specifico, il lavoratore dovrà:

aprire e chiudere le stazioni;

presenziare ai posti di sorveglianza nei magazzini delle stazioni;

controllare gli ambienti tramite monitor o sul luogo;

sorvegliare gli impianti di stazione e intervenire per ripristinarli in caso di anomali;

assistere e informare l’utenza;

verificare che le norme di rispetto dell’utenza siano rispettate, sia in stazione che sui mezzi;

controllare i titoli di viaggio;

contestare eventuali infrazioni.

Requisiti e candidatura

Non sono poche attualmente le opportunità per lavorare nel mondo dei trasporti. A tal proposito segnaliamo anche il nuovo concorso indetto dalle Ferrovie dello Stato, il quale prevede l’assunzione di diverse figure. Ma entriamo ora nel cuore dell’offerta lavorativa andando a scoprire quali sono i requisiti richiesti dall’azienda e come candidarsi. Per quanto riguarda le assunzioni del nuovo personale, ATM sta cercando diplomati in possesso di patente B. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, e una forte motivazione professionale. Ecco ulteriori requisiti preferenziali:

conoscenza lingua inglese;

esperienza pregressa nella mansione di front line con la clientela.

Come fare per presentare la propria candidatura? Le assunzioni per operatori di stazione ATM vengono effettuate per via telematica. Collegandosi al portale ufficiale della società sarà possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum cliccando sulla voce “Invia cv”.