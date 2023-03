Assunzioni Ferrovie dello Stato per addetti segreteria e macchinisti: la primavera porta nuove offerte di lavoro

Anche in primavera non mancano le offerte di lavoro per giovani che vogliono cambiare mestiere o stanno cercando la prima occupazione. Anche se il mercato del lavoro in Italia resta sempre problematico, soprattutto a causa degli stipendi bassi, dopo la pandemia qualcosa si è mosso e molte aziende sono tornate ad assumere. Da un lato c’è la necessità di trovare nuova forza lavoro dopo il periodo covid, dall’altro anche il fenomeno delle grandi dimissioni ha sicuramente dato uno scossone al mercato lavorativo. Insomma, le aziende cercano personale e gli ultimi annunci lo dimostrano bene. Basti pensare a Ferrovie dello Stato che ha lanciato delle nuove offerte di lavoro a tempo indeterminato e valide anche per chi è diplomato. Di seguito trovate tutti i dettagli per candidarvi alle nuove assunzioni di Trenitalia e i requisiti adatti per inviare la domanda.

Assunzioni Ferrovie dello Stato per addetti segreteria a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato ha deciso di aprire delle nuove opportunità di lavoro per addette/i segreteria e segretari da impiegare presso FSTechnology S.

p.A. a Roma. L’offerta di lavoro è molto buona perché prevede, appunto, un contratto a tempo indeterminato.La ricerca, in particolare, è rivolta a 2 segretarie o segretari per FSTechnology S.p.A, una società che si occupa delle tecnologie e di innovazioni e che fa parte del gruppo di FS. I segretari dovranno occuparsi di gestire tutte le comunicazioni tra l’Ad e le funzioni aziendali, ma anche tra i manager e gli interlocutori. Si dovranno occupare anche del supporto nella creazione e diffusione di report, executive summary e verbali. E anche di organizzare l’agenda degli appuntamenti, nonché gestire la corrispondenza, organizzare trasferte, viaggi, eventi e meeting.Altre mansioni che interessano queste figure sono la gestione dei documenti legati alle attività progettuali e la gestione della corrispondenza interna ed esterna.

Ora veniamo al punto cruciale, che requisiti bisogna avere per inviare la candidatura?

Si richiede un diploma di scuola superiore, anche se il diploma di laurea sarà considerato requisito preferenziale, esperienza in ambito Segreteria, Vendita, Direzione, conoscenza approfondita del pacchetto Office e della lingua inglese, per cui si richiede minimo il livello B2 CEFR. Tra i requisiti preferenziali, c’è anche la conoscenza di un’altra lingua straniera tra francese, tedesco e spagnolo e la conoscenza di sistemi di archiviazione documentale.

Ai candidati si richiede anche il possesso di alcune competenze aggiuntive, adattabilità, capacità relazionali, ottime capacità comunicative, riservatezza e attitudine al lavoro in team. I candidati che vogliono inviare la candidatura per addetti alla segreteria presso Ferrovie Dello Stato possono farlo collegandosi alla pagina Trova il tuo lavoro con Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Proposte per macchinisti

Quelli per addetti alla segreteria, non sono le uniche assunzioni disponibili per Ferrovie dello Stato. Ad esempio ora si stanno cercando anche Capitreno e Customer Advisors in Trenitalia SpA per la Regione Piemonte. Chi vuole candidarsi deve possedere un diploma di scuola superiore, conoscenza della lingua inglese almeno nel livello B2 e residenza in Piemonte. La candidatura in questo caso si può inviare fino al 3 aprile. Sempre in Piemonte si cercano giovani tra i 18 e i 29 anni da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Macchinista in Trenitalia con residenza in Piemonte e diploma. Cosa aspettate a candidarvi se pensate di essere i candidati giusti?