Assunzioni Nexive, si cercano addetti al magazzino in tutta Italia da assumere a tempo indeterminato

Nuove assunzioni Nexive in vista: l’azienda del Gruppo Poste Italiane è alla ricerca di addetti magazzino su tutto il territorio italiano. In base a recenti studi sul settore, si tratta di un ruolo incredibilmente richiesto in Italia, ma sembra che i candidati non siano mai abbastanza. Quindi, per chi ha esperienza nel settore o vuole accumularla, arriva la buona notizia: le opportunità sono continue e abbondanti. Le assunzioni Nexive aperte al momento sono l’esempio perfetto. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante perché porterà all’assunzione a tempo indeterminato. Quali sono le attività previste e i requisiti richiesti? Come presentare la candidatura? Vediamo subito tutti i dettagli.

Assunzioni Nexive: in quali regioni e quali sono le attività previste

Le assunzioni Nexive sono aperte nelle seguenti regioni:

Abruzzo a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti;

Campania a Napoli;

Piemonte nella provincia di San Mauro Torinese;

Lombardia a Burago Di Molgora, in provincia di Monza e Brianza);

Puglia a Bari.

Come già anticipato, il ruolo richiesto è quello di addetto al magazzino. L’azienda, in particolare, cerca professionisti che garantiranno un corretto smaltimento della merce nell’HUB durante i turni notturni. Le attività previste per chi verrà assunto sono:

applicare e rimuovere i sigilli di sicurezza;

certificare gli orari di partenza e arrivo degli addetti allo smistamento;

definire e monitorare i flussi di attività garantendo un’opportuna pianificazione della produzione;

controllare lo smistamento delle spedizioni e il corretto consolidamento;

presidiare le attività di carico e scarico mezzi;

produrre mensilmente delle statistiche sui movimenti di magazzino;

monitorare costantemente le attività operative perché vengano rispettate le norme di sicurezza previste dalla legge.

I requisiti da rispettare

Come per ogni concorso e annuncio di lavoro, anche nel caso delle assunzioni Nexive sono previsti requisiti fondamentali per candidarsi alla posizione.

aver accumulato un’esperienza consolidata in ambito logistica e/o corriere espresso;

essere disponibili a lavorare di notte e nei weekend;

essere automunito/a;

vantare un’ottima conoscenza del pacchetto Office, soprattutto Excel;

aver acquisito ottime capacità di elaborazione e di analisi dei dati;

avere una buona conoscenza delle metodologie Lean.

Eccoli:

Un’opportunità quindi rivolta a chi ha già lavorato nel settore e ne conosce bene dettagli tecnici e dinamiche, sapendoli gestire con maestria.

Assunzioni Nexive: come candidarsi

Se rispondete a tutti i requisiti, è il momento di farvi avanti. Per presentare la domanda avrete tempo fino al 30 giugno 2023, quindi non c’è fretta e avete tutto il tempo di aggiornare il curriculum. Come candidarsi per le assunzioni Nexive? Semplicissimo: dovrete solo collegarvi alla pagina web riservata alle posizioni aperte di Poste Italiane. Una volta giunti qui dovrete selezionare l’annuncio per Referente Hub Logistico, registrarvi al portale e poi cliccare sul pulsante Invia candidatura ora. Non vi resta che compilare il form e allegare il curriculum.