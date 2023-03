Assunzioni Nestlé, posizioni aperte e nuovi corsi di formazione, ecco dove

Posizioni aperte e stage di formazione professionale: le assunzioni Nestlé sono una ghiotta occasione per chi sta cercando lavoro nel nostro Paese. Vediamo quali sono le figure richieste, in quali zone e come presentare la propria candidatura per lavorare all’interno di questo colosso del settore alimentare.

Assunzioni Nestlé, offerte di lavoro

Quando si parla della Société des Produits Nestlé S.A. ci si riferisce a una vera e propria eccellenza. Fondata dal farmacista Henri Nestlé nel lontanissimo 1866, oggi la Nestlé è una multinazionale che opera in ben 186 paesi nel mondo, mentre i suoi collaboratori sono oltre 300 mila. La sede principale è a Vevey, in Svizzera, ma la sua tradizione italiana è ormai centenaria, avendo aperto il primo stabilimento a Milano nel 1924. Sul nostro territorio è presente con 9 stabilimenti produttivi ed impiega circa 4600 dipendenti. Il colosso ha, nella sua scuderia, altri grandi marchi dell’alimentazione. Giusto per citarne alcuni: Sanpellegrino, Fitness, Nesquik, Perugina, Smarties, KitKat, Nescafé, Nespresso, Buitoni, Maggi, Orzoro, Levissima.

Le assunzioni Nestlé sono dunque un’occasione da non lasciarsi scappare, se siete in cerca di lavoro. Di recente, grandi aziende che spaziano in diversi settori, stanno cercando personale per ampliare la propria proposta commerciale. A tal proposito, segnaliamo le nuove offerte di lavoro di Iliad, la quale sta cercando dei tecnici di rete. Le posizioni aperte da Nestlé invece sono estremamente variegate e spaziano moltissimo: dal Manager al Technology Specialist, passando addirittura per la ricerca di un Infermiere. Andiamo quindi a vedere tutte le figure professionali richieste e quali sono le sedi di lavoro:

Sales Assistant – Orio al Serio (Bergamo), Reggio Emilia, Genova, Milano, Savignano (Forlì – Cesena), Bolzano e Udine.

Nella sede centrale di Assago, invece, si cercano tantissime figure, ecco quali:

Sr. Technology Specialist – ITSM ServiceNow;

Technology Specialist – ITSM ServiceNow; Trade Marketing Analyst – Out of Home;

Infermiere – Medicina del Lavoro;

Distribution Specialist – Supply Chain;

Datacenter & Cloud Senior Tech Specialist – Wintel;

IT Data Analyst;

Senior Network Specialist – Datacenter & Cloud;

Business Analyst for Content and Portal Services;

Demand Planner Coffee;

IT ServiceNow Business Analyst;

Junior Brand Manager – Nestlé Infant Nutrition;

Capacity Management and Cloud FinOps Senior Specialist;

W360 Tech Lead for Content and Portal Services;

Technology Expert for Authentication & Directory Services;

Architect Specialist – Data Center Infrastructure;

Senior Brand Manager – Baci Perugina Easter;

Business Controller Specialist – Maternity Cover;

Reporting & Analyst Specialist;

Key Account Hospital Nestlé Infant Nutrition.

Stage e come presentare domanda

Le assunzioni Nestlé prevedono contratti sia a tempo determinato che indeterminato e sono rivolte anche a giovani senza esperienza. Questo perché l’azienda mette a disposizione anche degli stage formativi della durata di sei mesi. Tali corsi sono aperti a laureati in materie scientifiche, umanistiche o economiche. Al termine del tirocinio, i più meritevoli saranno direttamente assunti in azienda. Ecco gli stage attualmente aperti:

Stage Sales Assistant – Milano Flagship;

Stage – Corporate Sales – Sellout Activation;

Stage Packaging Specialist – San Sisto Factory.

Infine, scopriamo come presentare la propria candidatura per lavorare con questa grande multinazionale. Basta andare sulla pagina ufficiale dell’azienda, prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi per una di esse, oppure proporre una candidatura spontanea. Una volta effettuata la registrazione al sito e compilato il form online sarà possibile inviare il proprio curriculum. I responsabili valuteranno la domanda in base al CV. Coloro che saranno scelti affronteranno test e colloqui con gli addetti al reclutamento.