Assunzioni Iliad, offerte di lavoro, ecco come presentare domanda

Ci sono nuove interessanti offerte di lavoro grazie alle assunzioni Iliad. Il noto operatore telefonico francese, presente nel nostro paese dal 2016, sta cercando personale da inserire nel proprio gruppo. Vediamo quali sono le figure richieste e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Iliad, le posizioni aperte

Se vi state chiedendo quali sono le figure professionali richieste dall’azienda, ebbene, in questo momento le assunzioni Iliad sono rivolte a tecnici di rete e la ricerca è attiva in diverse città del territorio nazionale. Il ruolo in questione dovrà svolgere diverse mansioni di natura tecnica, tra cui quella di garantire il servizio di copertura rete 24 ore su 24. Tra le altre attività da svolgere c’è anche quella di gestire attività relative alla manutenzione preventiva. A tal proposito, i tecnici dovranno:

risolvere guasti HW sia mobile che su rete fissa;

risoluzione guasti SW sia su rete fissa che mobile.

I suddetti guasti, classificati con le sigle HW ed SW, si riferiscono a problematiche legate ad hardware e software dei dispositivi elettronici utilizzati dall’azienda.

esperienza lavorativa nella gestione di tecnologie legate alle reti radio mobile;

esperienza nella gestione di sistemi infrastrutturali clima e power AC/DC;

esperienza nel settore per un tempo compreso tra i 2 e i 10 anni;

richiesta conoscenza della lingua francese e inglese.

Come candidarsi?

Per quanto concerne invece i requisiti, le assunzioni Iliad sono rivolte a candidati che presentano le seguenti caratteristiche:

Da come abbiamo visto, la ricerca del personale è rivolta a professionisti del settore, ma anche a coloro che hanno padronanza di alcune lingue straniere. All’onnipresente inglese si aggiunge il francese, lingua madre dell’azienda. Se possedete, quindi, i requisiti richiesti, avete tutte le carte in regola per proporvi.

purchasing analyst;

junior purchasing analyst;

fiber product engineer;

distribution e logistics analyst;

sales power account;

distribution eject specialist;

contabilità fornitori;

store manager;

store consultant.

Per presentare la propria candidatura e lavorare con Iliad basta collegarsi alla pagina ufficiale dell’azienda e visionare le posizioni aperte. Le sedi sono quelle di Brescia, Torino e Mantova. Oltre ai tecnici di rete, sono visibili anche ulteriori ruoli, quali:

Per queste posizioni, invece, le sedi sono Milano, Bergamo, Venezia, Palermo, Catanzaro, Roma, Napoli, Genova e Cagliari. Insomma, le nuove assunzioni Iliad offrono un importante sbocco lavorativo a diversi professionisti. Stiamo parlando di un’azienda che ha inizio anno si è conquistato il podio dei migliori operatori presenti sul territorio nazionale. Al primo posto della classifica si è piazzato Vodafone, mentre la compagnia francese si è presa la seconda piazza. Un traguardo niente male.