Assunzioni Mutti, si cercano 1200 operai per trasformazione pomodoro fresco

Ci sono produttori alimentari industriali che sanno ancora come far fruttare al meglio la natura. L’azienda di cui vogliamo parlarvi è senza dubbio tra queste, e le nuove assunzioni Mutti lo dimostrano. Si cercano infatti ben 1200 operai che saranno impiegati nella trasformazione di pomodoro fresco. Le posizioni sono aperte per diversi ruoli, vediamo quali, ma soprattutto scopriamo quali sono i requisiti da soddisfare e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Mutti, maestri del pomodoro

Forse molti ne ricorderanno lo slogan pubblicitario che girava in tv fino a un po’ di anni fa: “Mai vista una polpa così”. Nei suoi oltre 100 anni di storia Mutti si è ritagliata sempre più un posto di riguardo nel settore delle conserve alimentari, specializzandosi in particolare modo in quelle del pomodoro. Oggi, infatti, i pomodori Mutti sono rinomati nel mondo e rappresentano una delle eccellenze del Made in Italy. L’azienda è stata fondata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, nel lontano 1899.

Polpa di pomodoro in finissimi pezzi

Sughi semplici

Pomodori a filetti

Pomodori datterini

Le verdurine

Pomodori pelati

Passata di pomodoro al basilico

Salsì

Concentrato di pomodoro

Doppio concentrato

Triplo concentrato

Salsa datterini

Ketchup di pomodoro

Salsa classica

Intenso

Pelati San Marzano

Ciliegini

Pizza Sauce aromatizzata

Datterini Pelati

Salsa Decisa

L’azienda in 11 anni è passata da 43,989 milioni di euro nel 2004 a circa 234 milioni di euro nel 2015 di fatturato. Ecco quelli che sono i suoi prodotti commercializzati:

Ora però concentriamoci sull’offerta di lavoro che le nuove assunzioni Mutti propongono. Il recruiting è finalizzato all’assunzione con contratto stagionale (quindi a tempo determinato) di 1200 operai da impiegare nella trasformazione di pomodoro fresco attraverso diverse fasi di lavorazione. Per questo motivo, le risorse saranno inserite in differenti sedi e si occuperanno di precise mansioni professionali.

Requisiti e come candidarsi

L’azienda sta ricercando nel periodo che va dal primo luglio al 30 settembre. Si tratta dunque di tre mesi di lavoro. A tal proposito, segnaliamo anche le nuove assunzioni stagionali proposte anche in Friuli Venezia Giulia , dove per le aziende sta diventando particolarmente difficile trovare nuovo personale.

Quali sono le mansioni che gli operai dovranno svolgere? Innanzitutto, ecco come saranno dislocate le circa 1200 assunzioni:

circa 450 collaboratori a Montechiarugolo (PR);

circa 400 a Collecchio (PR);

circa 350 a Oliveto Citra (SA).

Ecco invece quelle che sono le posizioni aperte, tutte inerenti la lavorazione del pomodoro:

addetti al controllo qualità;

analisti materia prima;

operatori di produzione;

conduttori di impianti;

operatori logistici.

Per quanto riguarda i requisiti da soddisfare, i candidati devono aver raggiunto la maggiore età, essere automuniti e disponibili a lavorare su turni. Infine, per presentare la propria candidatura e partecipare alle assunzioni Mutti basta collegarsi al portale ufficiale dell’azienda, iscriversi e cliccare sulla voce Invia Candidatura.