Assunzioni Mondo Convenienza, figure professionali richieste e come candidarsi

Nuovo reclutamento di personale da parte di una grande aziende che opera nel mondo nel settore dell’arredamento. Stiamo parlando delle assunzioni di Mondo Convenienza. La società sta cercando varie figure professionali da inserire nel proprio organico, anche attraverso stage formativi per coloro che non hanno esperienza. Vediamo quali sono le figure richieste e come candidarsi.

Assunzioni Mondo Convenienza, le figure richieste

Specializzata nell’arredamento e facente parte della Grande Distribuzione Organizzata, Mondo Convenienza è stata fondata a Civitavecchia nel 1985. Negli anni ha saputo conquistare una consistente fetta di mercato grazie a prezzi particolarmente convenienti e prodotti di buona qualità. Nel nostro paese è presente in moltissime regioni, ecco quali:

Lazio;

Veneto;

Piemonte;

Lombardia;

Emilia Romagna;

Toscana;

Marche;

Umbria;

Abruzzo;

Puglia;

Sicilia;

Sardegna;

Campania.

La manovra di espansione prosegue, infatti Mondo Convenienza ha aperto nuove sedi anche all’estero, nello specifico 3 store aperti nel 2019 in Spagna, a Madrid e Barcellona. Ma quali sono le figure professionali richieste nelle nuove assunzioni sul territorio italiano? Eccole:

Addetto vendita – l’inserimento è previsto in diverse sedi sparse sul territorio, i requisiti da soddisfare sono possesso di diploma o laurea, con possibilmente esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto full time con periodo di prova di 5/6 settimane.

– l’inserimento è previsto in diverse sedi sparse sul territorio, i requisiti da soddisfare sono possesso di diploma o laurea, con possibilmente esperienza pregressa nel settore. Si offre contratto full time con periodo di prova di 5/6 settimane. Arredatore – le sedi di lavoro sono a Moncalieri (Torino), Rescaldina (Milano), Pisa, San Martino Buon Albergo (Verona), i requisiti sono i possesso di laurea, preferibilmente conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti, in alternativa titolo IED (Istituto Europeo di Design), o formazione in design di interni. Richiesta esperienza pregressa e disponibilità ad effettuare trasferte.

– le sedi di lavoro sono a Moncalieri (Torino), Rescaldina (Milano), Pisa, San Martino Buon Albergo (Verona), i requisiti sono i possesso di laurea, preferibilmente conseguita presso l’Accademia delle Belle Arti, in alternativa titolo IED (Istituto Europeo di Design), o formazione in design di interni. Richiesta esperienza pregressa e disponibilità ad effettuare trasferte. Capo turno impianto logistico – le sedi di lavoro sono a Montebello della Battaglia (Pavia), Ravenna, Settimo Torinese, Pianiga (Venezia), Gorgonzola (Milano), San Giuliano Milanese, Montichiari (Brescia), Genova, Corropoli (Teramo), Pratica di Mare (Roma), Belfiore (Verona). Si cercano diplomati con almeno due anni di esperienza.

Altre figure richieste e come candidarsi

Quelle appena elencate non sono le uniche figure professionali che le assunzioni di Mondo Convenienza prevedono. Se siete in cerca di lavoro, prima di conoscerle le altre vi suggeriamo anche di dare un’occhiata ai diversi concorsi attualmente attivi nel mese di maggio. Per quanto riguarda le professioni ricercate dalla società, ecco altri profili richiesti:

Consulenti d’arredo “dolce casa” – le sedi di lavoro sono Novara, Perugia, Arezzo, L’Aquila, Ravenna, Rimini, Sondrio, Cosenza, Siena, Firenze, Nuoro, Piacenza, Brescia, Bergamo. Si cercano laureati in interiore design o architettura d’interni. Necessari almeno 2 anni di esperienza.

– le sedi di lavoro sono Novara, Perugia, Arezzo, L’Aquila, Ravenna, Rimini, Sondrio, Cosenza, Siena, Firenze, Nuoro, Piacenza, Brescia, Bergamo. Si cercano laureati in interiore design o architettura d’interni. Necessari almeno 2 anni di esperienza. Addetto rilevamento misure – sedi a Palermo, Ivrea (Torino), Agrigento, Civitavecchia (Roma), Udine, Terni, Taranto, Latina, Bergamo. Richieste capacità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e dei software attinenti. Il candidato deve inoltre essere automunito.

Ci sono inoltre diverse posizioni aperte per altri professionisti, ecco quali:

Account Ufficio Acquisti – Civitavecchia;

Addetti alla contabilità – Pomezia (Roma);

Addetto alle pulizie appartenente alle categorie protette L.68/99 – Borgo Panigale (Bologna);

Analista Funzionale Junior – Civitavecchia;

Analista Sviluppatore – Civitavecchia;

Arredatore Set Fotografico – Civitavecchia;

Controller Supply Chain – Civitavecchia;

Coordinatore Ufficio Amministrativo – Pomezia (Roma);

CRM Communication Specialist – Civitavecchia;

Internal Auditor – Civitavecchia;

Progettista/Referente di cantiere – Civitavecchia;

Specialista Qualifiche Fornitori – Civitavecchia;

Specialista qualità – Civitavecchia;

Specialista Ufficio Bilanci – Pomezia (Roma);

Supply planner – Civitavecchia.

Per candidarsi alle assunzioni Mondo Convenienza basta visitare il portale dell’azienda e selezionare la pagina Lavora con Noi dalla quale saranno visibili tutte le posizioni aperte. Una volta selezionata quella di proprio interesse sarà possibile inviare il proprio curriculum.