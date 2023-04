Assunzioni MD, previste nuove aperture nel 2023, ecco come candidarsi

Entra nel vivo il progetto di miglioramento del proprio organico con le nuove assunzioni MD. L’azienda ha l’obiettivo di aprire nuovi punti vendite e a tal fine sarà necessario assumere nuovo personale da inserire nel proprio organico. Vediamo quali saranno i posti disponibili e come fare domanda per presentare la propria candidatura.

Assunzioni MD, i posti disponibili

Saranno addirittura 38 i nuovi punti vendita che MD sta aprendo in Italia. Si tratta di un ambizioso progetto relativo al nuovo Iano di sviluppo annunciato dallo stesso gruppo in un recente comunicato. A tal proposito MD ha anche reso pubblico il miglioramento conseguito nel corso del 2022. Tra i dati di maggior rilevanza spiccano la crescita dei ricavi di 11 punti percentuali e la realizzazione di 1350 assunzioni nei propri discount. Il progetto per i nuovi punti vendita ha l’obiettivo di potenziare la rete di distribuzione del marchio. 17 nuovi punti saranno gestiti direttamente da MD, mentre i rimanenti 21 saranno attivati mediante la formula di affiliazione con altre aziende del settore.

Investimento importante quello finanziato dal gruppo, visto che si parla di 170 milioni di euro da mettere sul piatto per completare l’opera. Si prospettano dunque tante nuove assunzioni per questo 2023, le quali si aggiungeranno alle oltre mille già effettuate lo scorso anno. In totale, oggi i collaboratori di MD raggiungono le oltre 8500 unità. Ma quali sono le figure ricercate per le nuove assunzioni?

addetti vendita;

cassieri;

store manager;

allievi store manager;

responsabili;

assistenti di punto vendita.

Come candidarsi

Quelli sopra elencati sono solo alcuni dei ruoli che dovrebbero entrare a far parte della nuova squadra di MD. Si tratta di un progetto ambizioso che però è in linea con altri grandi marchi del settore che operano nella Grande Distribuzione Organizzata.

A tal proposito segnaliamo anche il nuovo piano di assunzioni lanciato da Unicoop Tirreno , il quale è in procinto di assumere ben 650 nuove risorse. Ma torniamo alle offerte di lavoro proposte da MD. Come fare per presentare la propria candidatura al noto colosso dei discount?

Per farlo basterà collegarsi alla pagina ufficiale dell’azienda e visionare le varie posizioni aperte. Nell’elenco Trova il tuo ruolo in MD, è infatti possibile scorgere le varie figure professionali che attualmente l’azienda sta cercando. Per quelle relative ai successivi punti vendita in apertura, dovremo invece attendere le relative pubblicazioni. Ad ogni modo, una volta selezionata la mansione preferita, sarà possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum. Naturalmente, prima di fare tutto ciò sarà necessario effettuare la registrazione al sito.